«Шинник» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Соколом»

«Шинник» под руководством Артёма Булойчика не проигрывает на протяжении шести матчей, ярославская команда с 13 очками идёт девятой в таблице Первой лиги. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, идёт последним с пятью очками. В 10 матчах у команды нет побед. Лидирует костромской «Спартак» с 23 очками, следом идут «Факел» (22) и «Ротор» (20).