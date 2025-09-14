Ричмонд

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Вердер
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.30
П2
1.30
Футбол. Франция
перерыв
Брест
0
:
Париж
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.16
Футбол. Франция
перерыв
Метц
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.60
П2
4.22
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
2
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.45
П2
5.50
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
2.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.18
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.02
П2
2.93
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.61
П2
2.91
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.38
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«Шинник» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Соколом»

Саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Лиги Pari.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Саратове завершилась со счётом 0:0.

«Шинник» под руководством Артёма Булойчика не проигрывает на протяжении шести матчей, ярославская команда с 13 очками идёт девятой в таблице Первой лиги. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, идёт последним с пятью очками. В 10 матчах у команды нет побед. Лидирует костромской «Спартак» с 23 очками, следом идут «Факел» (22) и «Ротор» (20).

В следующем туре 20 сентября «Сокол» примет московское «Торпедо», «Шинник» в этот же день сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Сокол
0:0
Первый тайм: 0:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 10
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Артем Булойчик
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
51
Антон Синяк
55
Артем Быков
62′
23
Иван Чуриков
8
Амир Кахриманович
65′
13
Павел Киреенко
9
Владислав Шпитальный
8′
69
Роман Ермолин
70
Руслан Дауров
65′
17
Антон Мухин
25
Глеб Бахарев
71′
11
Алексей Голянин
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
77
Альбек Гонгапшев
29′
2
Артемий Косогоров
82′
61
Артем Малахов
8
Руслан Куль
74′
23
Виктор Нафиков
15
Дмитрий Самойлов
82′
88
Денис Миронов
Статистика
Сокол
Шинник
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти