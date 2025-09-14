«Шинник» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Соколом»

Встреча в Саратове завершилась со счётом 0:0.
«Шинник» под руководством Артёма Булойчика не проигрывает на протяжении шести матчей, ярославская команда с 13 очками идёт девятой в таблице Первой лиги. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, идёт последним с пятью очками. В 10 матчах у команды нет побед. Лидирует костромской «Спартак» с 23 очками, следом идут «Факел» (22) и «Ротор» (20).
В следующем туре 20 сентября «Сокол» примет московское «Торпедо», «Шинник» в этот же день сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.
Футбол, Первая лига, Тур 10
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Артем Булойчик
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
51
Антон Синяк
55
Артем Быков
62′
23
Иван Чуриков
8
Амир Кахриманович
65′
13
Павел Киреенко
9
Владислав Шпитальный
8′
69
Роман Ермолин
70
Руслан Дауров
65′
17
Антон Мухин
25
Глеб Бахарев
71′
11
Алексей Голянин
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
77
Альбек Гонгапшев
29′
2
Артемий Косогоров
82′
61
Артем Малахов
8
Руслан Куль
74′
23
Виктор Нафиков
15
Дмитрий Самойлов
82′
88
Денис Миронов
Статистика
Сокол
Шинник
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
