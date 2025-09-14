Ричмонд
«Ротор» разгромил «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Волгоградский «Ротор» одержал победу над челнинским «КАМАЗом» в матче 10-го тура Лиги Pari.

Источник: Чемпионат.com

Встреча, которая прошла на «Волгоград Арене», завершилась со счётом 3:0.

Голы забили Давид Давидян (34-я минута), Илья Сафронов (50-я минута) и Александр Хохлачёв (69-я минута).

«Ротор» под руководством Дениса Бояринцева набрал 20 очков и идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», который возглавляет Ильдар Ахметзянов, с 18 очками располагается на пятой строчке. Лидирует костромской «Спартак» (23).

В следующем туре 20 сентября «Ротор» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, «КАМАЗ» в этот же день дома встретится с ярославским «Шинником».

Ротор
3:0
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 10
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Ротор
Давид Давидян
34′
Илья Сафронов
50′
Александр Хохлачев
69′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
89′
9
Давид Давидян
24′
18
Максим Кайнов
78′
77
Дмитрий Сасин
83′
7
Илья Сафронов
70′
17
Глеб Шильников
10
Артем Симонян
64′
24
Михаил Мальцев
33
Ярослав Арбузов
70′
27
Кирилл Никишин
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
24′
15
Максим Бурко
18
Дмитрий Тананеев
21
Георгий Юдинцев
14
Сурхайхан Абдуллаев
2
Давид Хубаев
62′
19
Ренат Голыбин
10
Роман Защепкин
46′
53
Александр Дерюгин
59′
9
Давид Караев
64′
11
Руслан Апеков
75′
79
Виталий Семенов
59
Даниил Моторин
62′
24
Даниил Шамкин
22
Андрей Солодухин
72′
Статистика
Ротор
КАМАЗ
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
