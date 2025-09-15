Ричмонд
«Нефтехимик» переиграл «Енисей» в матче Первой лиги

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Енисей» (Красноярск).

Источник: ФК "Нефтехимик"

Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов (Ярославль).

Единственный гол в этой встрече забил Султан Джамилов на 82-й минуте.

После этой игры «Нефтехимик» с 11 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с девятью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 20 сентября сыграет в гостях с «Волгой» из Ульяновска, «Енисей» в тот же день примет на своём поле воронежский «Факел».

Нефтехимик
1:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Андрей Тихонов
Голы
Нефтехимик
Султан Джамилов
81′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
17
Эдуард Валиахметов
7
Султан Джамилов
90
Константин Шильцов
65
Николай Толстопятов
12
Максим Ширяев
8
Георгий Кантария
9
Рашид Магомедов
61′
67′
14
Ислам Машуков
10
Давид Кокоев
68′
53
Кирилл Моисеев
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
43
Артур Гилязетдинов
30′
45′
87
Андрей Мазурин
7
Андреа Чуканов
11
Астемир Хашкулов
5
Иллой-Айет Эммерсон
33
Александр Масловский
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
46′
55
Никита Богатырев
71′
19
Вячеслав Кротов
46′
18
Александр Надольский
53′
Статистика
Нефтехимик
Енисей
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
1
Угловые
8
5
Фолы
12
17
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти