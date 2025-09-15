«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги

Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Новороссийск). В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Лапатухин (Москва). Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.
Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Черноморца» Антон Антонов, реализовав пенальти. В начале второго тайма хавбек хозяев Евгений Тоневицкий забил второй гол своей команды. На 50-й минуте Руслан Червяков отыграл один мяч гостей. На 73-й минуте Заурбек Плиев восстановил разницу в два мяча, а Илья Родионов через 6 минут довёл счёт до разгромного, 4:1.
После этой игры «Черноморец» с девятью очками располагается на 14 месте в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с шестью очками находится на 17 строчке.
В следующем туре «Черноморец» 21 сентября сыграет в гостях с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 20 сентября примет на своём поле костромской «Спартак».
Вадим Евсеев
Дмитрий Комбаров
Антон Антонов
12′
Евгений Тоневицкий
48′
Заурбек Плиев
74′
Илья Родионов
78′
32
Максим Матюша
13
Станислав Пузанов
7
Антон Антонов
81
Евгений Тоневицкий
33′
3
Заурбек Плиев
8
Заур Тарба
99
Кирилл Морозов
18
Олег Николаев
7′
85′
90
Иван Сутугин
25
Владислав Ложкин
46′
19
Кирилл Помешкин
75′
11
Даниил Гурченко
10
Илья Жигулев
75′
69
Илья Родионов
44
Илья Кухарчук
45′
62′
9
Саид Алиев
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
55
Вадим Гапеев
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
12
Дмитрий Иванников
38′
68′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
57′
8
Александр Роспутько
20
Станислав Библик
68′
87
Арсений Филев
14
Дмитрий Каптилович
16′
57′
83
Николай Ищенко
10
Абдулло Джебов
77′
11
Максим Криушичев
