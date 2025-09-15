«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Черноморца» Антон Антонов, реализовав пенальти. В начале второго тайма хавбек хозяев Евгений Тоневицкий забил второй гол своей команды. На 50-й минуте Руслан Червяков отыграл один мяч гостей. На 73-й минуте Заурбек Плиев восстановил разницу в два мяча, а Илья Родионов через 6 минут довёл счёт до разгромного, 4:1.