«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» (Новороссийск) и «Чайка» (Песчанокопское).

Источник: ФК "Черноморец"

Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Новороссийск). В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Лапатухин (Москва). Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Черноморца» Антон Антонов, реализовав пенальти. В начале второго тайма хавбек хозяев Евгений Тоневицкий забил второй гол своей команды. На 50-й минуте Руслан Червяков отыграл один мяч гостей. На 73-й минуте Заурбек Плиев восстановил разницу в два мяча, а Илья Родионов через 6 минут довёл счёт до разгромного, 4:1.

После этой игры «Черноморец» с девятью очками располагается на 14 месте в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с шестью очками находится на 17 строчке.

В следующем туре «Черноморец» 21 сентября сыграет в гостях с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 20 сентября примет на своём поле костромской «Спартак».

Черноморец
4:1
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Дмитрий Комбаров
Голы
Черноморец
Антон Антонов
12′
Евгений Тоневицкий
48′
Заурбек Плиев
74′
Илья Родионов
78′
Составы команд
Черноморец
32
Максим Матюша
13
Станислав Пузанов
7
Антон Антонов
81
Евгений Тоневицкий
33′
3
Заурбек Плиев
8
Заур Тарба
99
Кирилл Морозов
18
Олег Николаев
7′
85′
90
Иван Сутугин
25
Владислав Ложкин
46′
19
Кирилл Помешкин
75′
11
Даниил Гурченко
10
Илья Жигулев
75′
69
Илья Родионов
44
Илья Кухарчук
45′
62′
9
Саид Алиев
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
55
Вадим Гапеев
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
12
Дмитрий Иванников
38′
68′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
57′
8
Александр Роспутько
20
Станислав Библик
68′
87
Арсений Филев
14
Дмитрий Каптилович
16′
57′
83
Николай Ищенко
10
Абдулло Джебов
77′
11
Максим Криушичев
Статистика
Черноморец
Чайка
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
5
2
Угловые
6
6
Фолы
11
14
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти