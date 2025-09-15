Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел»

Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.
После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Столкновение переросло в массовую драку. По результатам инцидента арбитр Капленков показал несколько красных и жёлтых карточек.
После 10 туров «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, у столичного клуба 16 очков. «Факел» опустился на третью строчку, в активе команды осталось 22 набранных очка. Отставание от лидирующего «Урала» составляет одно очко.
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Игорь Шалимов
Голы
Родина
Пап Гуйе
62′
Артем Максименко
90+5′
Составы команд
Родина
1
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
3
Лео Гогличидзе
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
9
Артем Максименко
7
Пап Гуйе
46′
79′
20
Артем Концевой
23
Кирилл Ушатов
72′
5
Андрей Егорычев
10
Йорди Рейна
26′
86′
52
Иван Кузьмичев
99
Иван Тимошенко
71′
72
Астемир Гордюшенко
90′
Факел
1
Даниил Фролкин
44
Юрий Журавлев
17
Николай Гиоргобиани
27
Станислав Магкеев
79′
22
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
2
Василий Черов
75′
71
Антон Ковалев
96
Кирилл Симонов
61′
67′
77
Лука Багателия
97
Бутта Магомедов
66′
21
Георгий Гонгадзе
19
Белайди Пуси
66′
70
Нури Абдоков
93
Мераби Уридия
65′
9
Максим Турищев
Статистика
Родина
Факел
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
3
Угловые
3
4
Фолы
13
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти