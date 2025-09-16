Драка «Факела» и «Родины». Кто остановит «Спартак»? Позор «Торпедо». 17-летний джокер «Урала». Яркие моменты 10-го тура ФНЛ

— Одна из главных проблем первой лиги заключается в том, что в межсезонье в командах происходит серьезная ротация футболистов, — заметил на пресс-конференции тренер «Спартака» Сергей Бондарь. — И вот пока новички сыграются, найдут взаимопонимание… А мы сумели сохранить костяк еще со второй лиги. Это одно из наших преимуществ. То есть большое количество футболистов уже знают друг друга. Стабильность состава. Кроме того, отдельные позиции мы усилили. Это нам помогает. Во всяком случае, на этом этапе. А что будет дальше? Знает только Господь Бог.