Драка «Факела» и «Родины». Кто остановит «Спартак»? Позор «Торпедо». 17-летний джокер «Урала». Яркие моменты 10-го тура ФНЛ

«Факел» уступил «Родине». Матч закончился дракой
В центральном матче тура «Родина» принимала «Факел».
Москвичи выбрались из ямы, в которой оказались на старте сезона, и сейчас выглядят самой мощной командой лиги. К поединку с командой Игоря Шалимова подопечные Хуана Диаса подошли после трех побед кряду с общим счетом — 10:1.
Факел’в прошлом туре с трудом справился с тульским «Арсеналом» (1:0) и на неделю возглавил турнирную таблицу.
В первом тайме «Родина» несколько раз обрезалась на своей половине поля. «Факел» не наказал, хотя дальний удар Симонова получился неприятным. Волков отбил по всем правилам — в сторону, а не перед собой. В целом воронежцы чаще выигрывали единоборства и оказывались первыми на подборах.
Москвичи же однажды организовали очень перспективную атаку. Рейна обыгрался с Ушатовым, ворвался в штрафную, но далековато отпустил от себя мяч. Да еще и упал. Арбитр посчитал, что перуанец симулировал, и показал ему желтую карточку.
Сразу после перерыва «Родина» выдала хороший отрезок. Максименко с 15 метров мощно пальнул под перекладину, Фролкин перевел мяч на угловой. А будь точнее Гейе, Тимошенко с двух метров замкнул бы передачу легионера.
Сенегалец реабилитировался спустя 10 минут. Да как! Получив передачу на правом фланге, 22-летний африканец сместился в центр и с левой ноги жахнул в левую от себя «девятку»!
До конца основного времени соперники создали по одному жирному моменту. Гейе промедлил с ударом, и его накрыли. А Турищев плотно выстрелил в ближний угол — Волков не сплоховал.
В компенсированное время воронежцы едва не отыгрались, применив свое самое грозное оружие — стандарт. После подачи в штрафную мяч заметался, отлетел к Турищеву, который с трех метров пробил без шансов для Волкова. Перекладина! Но это еще не все. «Родина» успела провести свою атаку. Голевую. Умница Максименко протащил мяч по правому флангу, продавил двух соперников, сместился в центр и упаковал мяч в дальний угол. 2:0!
После финального свистка эмоции накалились до предела. На несколько секунд ситуация вышла из-под контроля. Дело дошло до рукопашной схватки, в которой приняли участие не только игроки, но и члены административного и тренерского штабов. Особенно преуспели в ММА Лео Гогличидзе и Валерий Климов.
К счастью, все довольно быстро закончилось.
Четвертая подряд победа «Родины», которая, впрочем, осталась на седьмой строчке. «Факел» опустился на третье место.
«Торпедо» проиграло «Волге». На роль спасителя приглашен Парфенов
«Торпедо» активизировалось на трансферном рынке непосредственно перед закрытием окна. Клуб подписал 29-летнего нападающего «Урала» Каштанова, 30-летнего центрального полузащитника Ломакина (экс-прима «Енисея» не смог проявить себя в РПЛ), а также арендовал у «Крыльев» 22-летнего форварда/вингера Владислава Шитова, а у «Сочи» — 30-летнего защитника Кожемякина.
Впрочем, в домашнем матче с «Волгой» все новички остались в запасе. И. о. главного тренера черно-белых Сергей Жуков вновь выпустил в старте двух номинальных нападающих — Чупаева и Юшина.
Первые полчаса автозаводцы едва ли могли занести себе в актив. Все медленно, где-то даже вальяжно, с большим процентом брака в передачах. Галоян, от которого ждут креатива в центре поля, опять мало что создал. В этот момент подумалось: зачем же «Торпедо» отдало в аренду в «КАМАЗ» Шамкина, способного сделать тонкую проникающую передачу?
И тут сработала простая двухходовка москвичей: Данилин — Юшин. Не обошлось и без «помощи» голкипера ульяновцев. Кеняйкин оказался не готов к удару в ближний угол. 1:0.
Почти сразу после перерыва на поле появился Каштанов. Алексей понравился своей заряженностью. Форвард постоянно напрягал защитников гостей, вот только техника его порой подводила. Вообще «Торпедо» взяло игру под свой контроль, давило и… пропустило укол подопечных Михаила Белова.
Уридия продрался по левому флангу, выполнил подачу в штрафную, и Воронин с ходу пробил в створ с отскоком от газона. Солдатенко среагировал, но не спас — 1:1.
Буквально через две минуты болельщики москвичей были повергнуты в шок. «Волге» удалась симпатичная атака. Бородин вроде бы и смог в подкате прервать опасный пас Каменщикова во вратарскую. Однако мяч отлетел к Руденко, тот обвел голкипера и покатил все тому же Каменщикову на пустые ворота. 1:2!
Команда Жукова нашла в себе силы быстро отыграться, заработав пенальти. Каштанов переиграл Кеняйкина — 2:2.
Напомним, в матче прошлого тура против «КАМАЗа» «Торпедо» спаслось на 90-й минуте. Повторение пройденного? А вот и нет! В компенсированное время «Волга» вырвала три очка. Довольно несложная закидушка вышедшего на замену Дмитрия Рахманова (его брат-близнец Денис играл с первых минут справа в защите) поставила в тупик оборону хозяев. Мяч дошел до Новикова, который бил уже с пяти метров — 2:3!
Это шестое поражение автозаводцев в 10 турах при одной победе! Они собрались вылетать?
— У меня нет оправдания этому поражению. Если говорить о матче, мы вышли вперед при равной игре, и во втором тайме при счете 1:0 у нас было предостаточно моментов: у Каштанова, у Юшина. Мы не реализовали эти шансы. Не забили, пропустили две атаки. Мы недобежали, недоглядели, недоиграли. Получили эти ненужные голы в свои ворота.
Все понимают, что мы не должны проигрывать такие матчи. Их нужно доводить до логического завершения. Но что случилось, то случилось. Вся ответственность за поражение на мне, потому что ребята старались как могли. Значит, я недонастроил и не подготовил команду должным образом, — заявил на пресс-конференции Сергей Жуков.
Через два часа после очередного конфуза клуб объявил о том, что Жуков возвращается к работе с молодежкой «Торпедо».
А в субботу стало известно о том, что вытаскивать автозаводцев из ямы будет Дмитрий Парфенов, последним местом работы которого был «Актобе».
У «Спартака» пятая победа на выезде!
Костромской «Спартак» — это действительно всерьез и надолго? Выходец из второй лиги продолжает штамповать победы в ФНЛ: шесть в последних семи турах! Очередной жертвой красно-белых стал крепкий тульский «Арсенал». Подопечные Сергея Бондаря и Евгения Таранухина поражают своей статисткой игр на выезде: 15 очков из 15 возможных!
Встреча в Туле получилась довольно осторожной. До перерыва зрители опасных моментов не увидели. А на 60-й минуте подопечные Дмитрия Гунько как по нотам разыграли угловой. Цараев подал, Большаков скинул на дальнюю штангу, а Трошечкин замкнул — 1:0. И тут же Калмыков мог забивать свой восьмой гол в сезоне, однако из выгодной позиции пробил в руки Гайдашу.
«Спартак» активизировался в последние 10 минут. Этого отрезка гостям хватило не только для того, чтобы спасти матч, но и вырвать победу!
Гарибян оказался первым на отскоке мяча в чужой штрафной и здорово приложился с левой ноги — 1:1. А непосредственно перед финальным свистком гости устроили настоящую осаду ворот Цулая. Саплинов выполнил мягкую подачу во вратарскую, а Чурсин затылком переправил мяч в дальний угол. 1:2!
— Одна из главных проблем первой лиги заключается в том, что в межсезонье в командах происходит серьезная ротация футболистов, — заметил на пресс-конференции тренер «Спартака» Сергей Бондарь. — И вот пока новички сыграются, найдут взаимопонимание… А мы сумели сохранить костяк еще со второй лиги. Это одно из наших преимуществ. То есть большое количество футболистов уже знают друг друга. Стабильность состава. Кроме того, отдельные позиции мы усилили. Это нам помогает. Во всяком случае, на этом этапе. А что будет дальше? Знает только Господь Бог.
«Спартак» на двое суток возглавил турнирную таблицу. В понедельник к нему присоединился «Урал».
17-летний Воронов принес победу «Уралу»
«Уралу» после домашней осечки с «Нефтехимиком» (1:1) нужно было увозить три очка из «Уфы». В стартовом составе «шмелей» появился арендованный у «Пари НН» Карапузов. Он заменил на правом фланге полузащиты Ишкова.
Команда Мирослава Ромащенко мощно начала матч. Правда, гол был забит отчасти из-за ошибки Беленова, не дотянувшегося до мяча после подачи углового. Бардачев наказал — 0:1.
Открыв счет, гости успокоились, играли неспешно. За это и поплатились перед перерывом. Хозяева четко разыграли стандарт. Гыстаров навесил на дальнюю штангу, где все почему-то забыли про Озманова — 1:1.
В перерыве Ромащенко произвел двойную замену: португалец Гонсалу и Аюпов вместо Маргасова и Бондарева.
«Урал» почти весь второй тайм провел в атаке. Карапузов забил, но из офсайда. Стрелял из убойной позиции, однако угодил в защитника. В итоге Владислав поле покинул, уступив место Воронову. Эта замена сработала даже не на сто, а на все двести процентов!
17-летний форвард здорово откликнулся на передачу Кордейро и хладнокровно переиграл Беленова — 1:2. Еще через 10 минут Максим заставил сфолить на себе Лукьянова, и уфимец увидел перед собой красную карточку. А вскоре Воронов оформил дубль, замкнув прострел Акбашева — 1:3. Феноменальный выход на замену молодого игрока!
Хозяева возродили интригу за 5 минут до финального свистка, заработав пенальти. И ведь Селихов отбил удар Мацхарашвили с «точки», да только тот оказался первым на добивании. 2:3. Больше счет не изменился.
«Урал» победил после двух ничьих подряд и сравнялся по очкам с Костромой.
«Ротор» разгромил «КАМАЗ»
«Ротор» одержал третью победу кряду. В Волгограде команда Дениса Бояринцева забила три безответных гола в ворота одной из главных сенсаций лиги на старте сезона — «КАМАЗа».
В дебюте встречи самой заметной фигурой на поле был правый инсайд «Ротора» Сафронов. Илья дважды ставил в тупик оборону гостей, но не попадал в створ.
«КАМАЗ» до перерыва огрызнулся лишь однажды. Караев со средней дистанции выстрелил низом в левый от себя угол — Чагров среагировал. А вот его визави Анисимов не справился с похожим ударом Давидяна — 1:0.
В начале второго тайма Чагров вновь продемонстрировал свой класс. В великолепном прыжке Никита дотянулся до мяча, пущенного под перекладину Абдуллаевым, и перевел его в штангу!
Исполнительское мастерство атакующей группы волгоградцев в этот день оказалось выше. Очередной слаломный проход Сафронова завершился шикарным ударом в дальнюю «девятку»! Красивую точку в игре поставил Хохлачев. Опытный форвард после передачи с фланга Короткова первым же касанием с линии штрафной пробил в левый от себя угол — Анисимов не выручил. 3:0!
— Несмотря на итоговый счет, матч получился непростым, — подытожил Денис Бояринцев. — Мы вовремя забили первый гол. Раскрепостились. «КАМАЗ» — один из наших конкурентов. В этом сезоне челнинцы способны побороться за попадание в пятерку.
«Ротор» — четвертый, «КАМАЗ» — пятый.
Автор: Виталий Айрапетов