Апелляцию по делу об отстранении Писарского подали в CAS

Сторона футболиста Писарского подала апелляцию в CAS по делу об отстранении.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сторона нападающего Владимира Писарского направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на отстранение игрока от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается в Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя».

В начале июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. Права на 29-летнего игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи».

«Сегодня в CAS в городе Лозанна было направлено апелляционное заявление Владимира Писарского против РФС. Таким образом, мы в положенный срок обжаловали решения апелляционного комитета РФС и комитета РФС по этике от 7 августа и 3 июля соответственно по применению к футболисту Владимиру Писарскому спортивной санкции в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельностью», — говорится в заявлении.

РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.