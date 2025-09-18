Апелляцию по делу об отстранении Писарского подали в CAS

В начале июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. Права на 29-летнего игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи».