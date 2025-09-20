Ричмонд
«Енисей» и «Факел» сыграли вничью в Красноярске в рамках 11-го тура Первой лиги

В Красноярске на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором местный «Енисей» сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счётом 1:1.

Источник: Чемпионат.com

На 26-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андрей Окладников, однако гости восстановили равновесие уже через пять минут усилиями грузинского форварда Мераби Уридии, установив таким образом окончательный счёт встречи.

«Факел» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги, обойдя костромской «Спартак» благодаря преимуществу по личным встречам, однако у красно-белых игра в запасе. Также воронежцы сравнялись с лидером соревнований «Уралом», однако уступают ему по разнице забитых и пропущенных мячей. «Енисей» занимает 13-ю строчку с 10 очками.

Енисей
1:1
Первый тайм: 1:1
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 11
20.09.2025, 09:45 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Игорь Шалимов
Голы
Енисей
Андрей Окладников
26′
Факел
Мераби Уридия
31′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
7
Андреа Чуканов
18
Александр Надольский
51′
87
Андрей Мазурин
11
Астемир Хашкулов
90′
3
Ян Цесь
24
Артем Погосов
90′
17
Иван Зазвонкин
75
Андрей Окладников
72′
9
Лука Раткович
Факел
1
Даниил Фролкин
20
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
95
Илья Гапонов
8
Абдула Багамаев
52
Равиль Нетфуллин
85′
2
Василий Черов
54′
17
Антон Ковалев
97
Бутта Магомедов
60′
11
Никита Моцпан
67′
99
Николай Гиоргобиани
80′
9
Максим Турищев
19
Белайди Пуси
60′
21
Георгий Гонгадзе
93
Мераби Уридия
80′
70
Нури Абдоков
Статистика
Енисей
Факел
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти