«Урал» вышел на первое место в Первой лиге, сыграв вничью с «Ротором»

На протяжении матча обе команды имели несколько хороших шансов для взятия ворот, однако счёт так и остался не открытым.
«Урал» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, оставив позади костромской «Спартак» (23), однако у красно-белых игра в запасе. Волгоградцы набрали 21 очко и идут на четвёртой строчке.
Обе команды имеют солидные беспроигрышные серии: у «Урала» — шесть матчей, у «Ротора» — четыре. Для команды Дениса Бояринцева этот матч стал четвёртым кряду без пропущенных матчей. При этом волжане не смогли продлить серию побед, которая перед этой встречей насчитывала три игры.
Футбол, Первая лига, Тур 11
20.09.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Денис Бояринцев
Составы команд
Урал
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
64′
16
Фернандо Итало
13
Роман Акбашев
17
Мигель Гонсалу
22
Лео Кордейро
57
Александр Селихов
46′
1
Михаил Опарин
42
Егор Мосин
63′
10
Мартин Секулич
5
Тимур Аюпов
47′
11
Владислав Карапузов
46′
97
Илья Ишков
50
Максим Воронов
88′
14
Юрий Железнов
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
18
Максим Кайнов
80′
37
Денис Фомин
47′
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
7
Илья Сафронов
43′
61′
17
Глеб Шильников
10
Артем Симонян
68′
24
Михаил Мальцев
33
Ярослав Арбузов
61′
73
Имран Азнауров
70
Александр Хохлачев
68′
9
Давид Давидян
Статистика
Урал
Ротор
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти