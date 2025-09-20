«Урал» вышел на первое место в Первой лиге, сыграв вничью с «Ротором»

Обе команды имеют солидные беспроигрышные серии: у «Урала» — шесть матчей, у «Ротора» — четыре. Для команды Дениса Бояринцева этот матч стал четвёртым кряду без пропущенных матчей. При этом волжане не смогли продлить серию побед, которая перед этой встречей насчитывала три игры.