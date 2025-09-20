«Родина» проиграла «Челябинску» в матче Первой лиги

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская «Родина» проиграла «Челябинску» в гостевом матче 11-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Гаррик Левин (78-я и 90-я минуты), по одному голу в активе Рамазана Гаджимурадова (24) и Александра Жирова (87). Нападающий «Родины» Папе Гуэйе покинул поле на 87-й минуте, получив вторую желтую карточку.
«Родина» прервала серию из четырех побед и с 16 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола, «Челябинск» (21 очко) располагается на четвертой позиции, команда не проигрывает на протяжении шести матчей.