«Родина» проиграла «Челябинску» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Гаррик Левин (78-я и 90-я минуты), по одному голу в активе Рамазана Гаджимурадова (24) и Александра Жирова (87). Нападающий «Родины» Папе Гуэйе покинул поле на 87-й минуте, получив вторую желтую карточку.