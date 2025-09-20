«Сокол» с минимальным счетом обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
39.00
X
19.00
П2
1.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.78
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.27
П2
2.27
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.17
П2
3.76
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.42
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.91
П2
5.38
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.50
П2
1.57
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.29
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.74
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Сокол» с минимальным счетом обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Гол Голиянина помог «Соколу» обыграть «Торпедо» в матче футбольной Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» обыграл московское «Торпедо» в матче 11-го тура Первой лиги.

Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 17-й минуте мяч забил Алексей Голиянин, этот гол стал для него дебютным за команду — футболист перешел в «Сокол» в летнее трансферное окно, до этого он выступал за латвийский РФШ.

«Сокол», набрав восемь очков, располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Саратовская команда одержала первую победу за последние 11 матчей. «Торпедо» (6) находится на предпоследней, 17-й позиции.

В следующем туре «Сокол» 29 сентября в гостях сыграет с московской «Родиной». В тот же день «Торпедо» проведет выездной матч с красноярским «Енисеем».

В параллельной встрече нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 4:1.