«Сокол» с минимальным счетом обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» обыграл московское «Торпедо» в матче 11-го тура Первой лиги.
Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 17-й минуте мяч забил Алексей Голиянин, этот гол стал для него дебютным за команду — футболист перешел в «Сокол» в летнее трансферное окно, до этого он выступал за латвийский РФШ.
«Сокол», набрав восемь очков, располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Саратовская команда одержала первую победу за последние 11 матчей. «Торпедо» (6) находится на предпоследней, 17-й позиции.
В следующем туре «Сокол» 29 сентября в гостях сыграет с московской «Родиной». В тот же день «Торпедо» проведет выездной матч с красноярским «Енисеем».
В параллельной встрече нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 4:1.