«Сокол» с минимальным счетом обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 17-й минуте мяч забил Алексей Голиянин, этот гол стал для него дебютным за команду — футболист перешел в «Сокол» в летнее трансферное окно, до этого он выступал за латвийский РФШ.