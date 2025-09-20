Костромской «Спартак» вышел на первое место в таблице Первой лиги

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Костромской футбольный клуб «Спартак» на выезде обыграл «Чайку» из Песчанокопского (Ростовская область) в матче 11-го тура Первой лиги.
Встреча прошла в селе Песчанокопское и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Спартака» дублем отметился Денис Жилмостных (11-я и 50-я минуты), также мячи забили Егор Назаренко (50) и Максим Игнатьев (62). У «Чайки» голами отметились Егор Гуляев (15) и Артем Соколов (83).
«Спартак», набрав 26 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда одержала шестую победу подряд на выезде, а также продлила серию без поражений до десяти матчей. «Чайка» (6) располагается на последней, 18-й позиции.
Результаты параллельных матчей:
«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:2;
«Камаз» (Набережные Челны) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0.