Костромской «Спартак» вышел на первое место в таблице Первой лиги

Встреча прошла в селе Песчанокопское и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Спартака» дублем отметился Денис Жилмостных (11-я и 50-я минуты), также мячи забили Егор Назаренко (50) и Максим Игнатьев (62). У «Чайки» голами отметились Егор Гуляев (15) и Артем Соколов (83).