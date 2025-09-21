«СКА-Хабаровск» обыграл новороссийский «Черноморец» в матче Первой лиги

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл новороссийский «Черноморец» в матче 11-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Мяч на 59-й минуте забил Василий Алейников.
«СКА-Хабаровск» прервал серию без побед в Первой лиге, которая насчитывала семь матчей. До этого клуб потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. Хабаровчане с 13 очками располагаются на 11-м месте в таблице второго по силе дивизиона России. «Черноморец» (9) занимает 15-е место.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Черноморец» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Оба матча пройдут 29 сентября.