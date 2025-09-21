«СКА-Хабаровск» обыграл новороссийский «Черноморец» в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» прервал серию без побед в Первой лиге, которая насчитывала семь матчей. До этого клуб потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. Хабаровчане с 13 очками располагаются на 11-м месте в таблице второго по силе дивизиона России. «Черноморец» (9) занимает 15-е место.