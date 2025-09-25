В РПЛ рвется новый «Спартак» — сейчас он перспективнее московского: таких результатов от скромной Костромы не ждали

— В обычном недельном цикле, с одной игрой в неделю, физическая нагрузка составляет примерно 21 час. В среднем получается около трёх часов в день — сюда входит как индивидуальная работа, так и командная. Загруженность у парней полная. Это не значит, что они умирают на тренировках. Нет, значительную часть времени они проводят в поддерживающем режиме — велосипед, тренажёрный зал, бассейн. Но физическая активность у них должна быть всю неделю — это 100%. Некоторые ребята и по 23 часа в неделю занимаются. Это нормально.