В РПЛ рвется новый «Спартак» — сейчас он перспективнее московского: таких результатов от скромной Костромы не ждали

Первые в Первой лиге.

Источник: fcspk.ru

После девяти туров главное сенсацией РПЛ остается «Балтика», закрепившаяся в тройке. А в Первой лиге (она же Лига Pari) герой — костромской «Спартак». Сейчас, пожалуй, самый необычный клуб страны лидирует с отрывом в два очка от «Урала».

Борьба со снюсом, советские нагрузки, ММА и состав, где «большинство — ноунеймы»: главное про Кострому

Вероятно, многие впервые узнали о «Спартаке» из-за необычного босса клуба — учредителя Дмитрия Хотимского. Именно бизнесмен заставлял проходить футболистов проверку на полиграфе, узнавал их вредные привычки и — если футболист чист и не употреблял снюс — вручал им последние айфоны.

Это все было еще во Второй лиге, которую Кострома прошла без сложностей — поднялись в лигу выше с первого места в группе А. Сейчас команда с ярко выраженным силовым футболом (это признает и главный тренер Евгений Таранухин) с такой же уверенностью шагает по Первой лиге.

Об РПЛ, конечно, мечтают: игра в элите прописана у «Спартака» в философии (!) клуба.

— Предпочитаем атлетичный, динамичный футбол. Может быть, он где-то чуть прямолинейный, но мы этого и не скрываем. Ничего в этом плохого нет. У каждого свой стиль игры — зависит от философии клуба, — объяснял в интервью Таранухин.

Философия — важная опора для клуба. Ее бенефициар (как и примерно всего в костромском клубе) — конечно, Хотимский. Говорит, что команда «должна напоминать сборную СССР 1986−1988 годов при Лобановском».

Тяга к советскому атлетизму у Хотимского, записывающего видео в роскошном зале на золотого оттенка стуле, явная. Вот, что говорил тот же Евгений Таранухин в интервью:

— Дмитрий [Хотимский] выражал желание довести количество тренировочных часов в год с 500 до 1200. Сколько длится ваше среднестатистическое занятие?

— В обычном недельном цикле, с одной игрой в неделю, физическая нагрузка составляет примерно 21 час. В среднем получается около трёх часов в день — сюда входит как индивидуальная работа, так и командная. Загруженность у парней полная. Это не значит, что они умирают на тренировках. Нет, значительную часть времени они проводят в поддерживающем режиме — велосипед, тренажёрный зал, бассейн. Но физическая активность у них должна быть всю неделю — это 100%. Некоторые ребята и по 23 часа в неделю занимаются. Это нормально.

— Никто не стонет?

— Поначалу к новым требованиям всем новичкам тяжело привыкать. Но за месяц-полтора ребята адаптируются. Все, кто летом к нам пришёл, уже освоились и нормально воспринимают нагрузки.

При этом, несмотря на внушающе бодрый старт «Спартака», звезд там нет. В клубе признают, что «большинство ребят — пока ноунеймы, которые только хотят сделать себе имя», поэтому такой скачок костромичей еще более удивителен. Главный бомбардир клуба (и один из лучших в лиге) — защитник Жилмостных. У центрбека, который последнее время все чаще выходит с фланга обороны, уже 6 мячей. На один больше только у звезды «Арсенала» Калмыкова (7).

Бойцовские качества, похоже, команда вырабатывает напрямую — могут в качестве тренировки буквально поспарринговаться:

— А вы здесь в частности MMA занимаетесь?

— MMA тоже занимаемся, так что, если кто‑то захочет, можем проверить.

— Это не каждому футболисту зайдет.

— Любой мужчина должен уметь постоять за себя, во‑первых, а во‑вторых, это для координации и вообще в целом пригодится любому спортсмену и футболисту тоже, — рассказывал защитник Николай Тарасов.

Хотимских в клубе, кстати, двое. Младший брат Дмитрия Сергей — бывший кинопродюсер, который сейчас совместно со старшим братом владеет основным пакетом акций в «Совкомбанке». Однако его участие в клубе, как кажется, совсем не такое значительное, как у старшего.

Дмитрий уже заявлял, что за последние два с половиной года бюджет клуба составил около 800 миллионов рублей — это еще до выхода в Лигу Pari. Очевидно, сейчас траты куда выше. Впрочем, есть и результат!

Денис Лебеденко

