Вячеслав Кротов: «У “Спартака” есть шансы на чемпионство — важно, как он их использует»

— Это хороший противник, который заслуженно прошел несколько стадий Кубка России и нам создал немало проблем. Тем более в «Амкале» собралось немало квалифицированных футболистов, недавно выступавших на профессиональном футболе. Леон Сабуа, к примеру, всего пару лет назад становился чемпионом Армении в составе «Урарту» и был признан лучшим игроком года в стране. С некоторыми из «Амкала» я еще играл — либо в одной команде, либо выходил на поле против них. С кем-то вообще еще по школе пересекался. В общем, собрались ребята с опытом игры на достаточно хорошем уровне, поэтому «Амкал» был так хорош в Кубке.