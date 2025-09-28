Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
1.12
X
8.00
П2
34.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
1.90
X
4.16
П2
9.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
0
П1
1.60
X
3.40
П2
11.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Штутгарт
1
П1
4.50
X
1.89
П2
3.75
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Брест
2
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Лион
1
П1
62.00
X
5.50
П2
1.24
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Гавр
0
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
П1
2.03
X
3.74
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
П1
2.10
X
3.40
П2
3.97
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
«Ротор» проиграл «Шиннику» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались ярославский «Шинник» и волгоградский «Ротор».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 30-й минуте защитник «Ротора» Александр Коротков отправил мяч в собственные ворота. На 45-й минуте нападающий «Шинника» Альбек Гонгапшев удвоил преимущество ярославской команды.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 17 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» остался с 21 очком. Команда занимает пятое место в таблице.

Шинник
2:0
Первый тайм: 2:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 12
28.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Денис Бояринцев
Голы
Шинник
Максим Храмцов
30′
Альбек Гонгапшев
45′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
2
Артемий Косогоров
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
8
Руслан Куль
70′
23
Виктор Нафиков
15
Дмитрий Самойлов
65′
9
Илья Стефанович
77
Альбек Гонгапшев
87′
88
Денис Миронов
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
11
Александр Клещенко
34
Максим Храмцов
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
73
Имран Азнауров
18
Максим Кайнов
64′
27
Кирилл Никишин
80
Вячеслав Бардыбахин
75′
17
Глеб Шильников
10
Артем Симонян
66′
70
Александр Хохлачев
9
Давид Давидян
75′
24
Михаил Мальцев
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
