«Ротор» проиграл «Шиннику» в матче 12-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.
На 30-й минуте защитник «Ротора» Александр Коротков отправил мяч в собственные ворота. На 45-й минуте нападающий «Шинника» Альбек Гонгапшев удвоил преимущество ярославской команды.
«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 17 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» остался с 21 очком. Команда занимает пятое место в таблице.
Футбол, Первая лига, Тур 12
28.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Денис Бояринцев
Голы
Шинник
Максим Храмцов
30′
Альбек Гонгапшев
45′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
2
Артемий Косогоров
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
8
Руслан Куль
70′
23
Виктор Нафиков
15
Дмитрий Самойлов
65′
9
Илья Стефанович
77
Альбек Гонгапшев
87′
88
Денис Миронов
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
11
Александр Клещенко
34
Максим Храмцов
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
73
Имран Азнауров
18
Максим Кайнов
64′
27
Кирилл Никишин
80
Вячеслав Бардыбахин
75′
17
Глеб Шильников
10
Артем Симонян
66′
70
Александр Хохлачев
9
Давид Давидян
75′
24
Михаил Мальцев
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
