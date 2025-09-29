Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.58
П2
5.52
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.78
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«Каждая лягушка хвалит своё болото». Экс-игрок «Спартака» — о словах Медведева про «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев отреагировал на слова экс-председателя правления «Зенита» Александра Медведева о том, что петербуржцы стали народной командой, отобрав этот статус у «Спартака».

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев отреагировал на слова экс-председателя правления «Зенита» Александра Медведева о том, что петербуржцы стали народной командой, отобрав этот статус у «Спартака». Яковлев заявил, что самая большая армия фанатов по-прежнему у московского клуба.

— Александр Медведев говорил, что «Зенит» — народная команда.

— Каждая лягушка хвалит своё болото. «Зенит» со временем влюбил в себя болельщиков, но самая большая армия фанатов — в «Спартаке». Это история не нынешнего поколения, а ещё прошлого, когда они творили чудеса в 80-е и 90-е, — приводит слова Яковлева «Советский спорт».