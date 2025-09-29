«Каждая лягушка хвалит своё болото». Экс-игрок «Спартака» — о словах Медведева про «Зенит»

— Каждая лягушка хвалит своё болото. «Зенит» со временем влюбил в себя болельщиков, но самая большая армия фанатов — в «Спартаке». Это история не нынешнего поколения, а ещё прошлого, когда они творили чудеса в 80-е и 90-е, — приводит слова Яковлева «Советский спорт».