«Родина» уверенно победила «Сокол» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска.

Источник: ФК «Родина»

Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты столичного клуба.

На 42-й минуте полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов забил ударом из-за пределов штрафной площади. На 70-й минуте нападающий Йорди Рейна удвоил преимущество своей команды.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» опустился на 17-ю строчку. В активе команды семь очков в 12 встречах.

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Младен Кашчелан
Голы
Родина
Кирилл Ушатов
42′
Йорди Рейна
70′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
72
Астемир Гордюшенко
84′
11
Святослав Кожедуб
89′
49
Илья Дятлов
62′
88
Артем Сокол
23
Кирилл Ушатов
73′
20
Артем Концевой
55
Митя Крижан
82′
52
Иван Кузьмичев
9
Артем Максименко
73′
38
Леон Мусаев
Сокол
36
Михаил Левашов
5
Владимир Ковачевич
11′
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
51
Антон Синяк
55
Артем Быков
8
Амир Кахриманович
36′
46′
17
Антон Мухин
23
Иван Чуриков
74′
13
Павел Киреенко
69
Роман Ермолин
74′
10
Сергей Грибов
70
Руслан Дауров
39′
46′
21
Кирилл Никитин
11
Алексей Голянин
68′
18
Владислав Лазарев
84′
Статистика
Родина
Сокол
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти