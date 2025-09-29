Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.50
П2
21.00
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.83
П2
5.88
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«Черноморец» одержал победу над «КАМАЗом» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара.

Источник: ФК «Черноморец»

Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. Единственный мяч в игре был забит на 44-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Илья Жигулёв.

Победа позволила «Черноморцу» довести количество набранных в сезоне очков до 12. Клуб из Новороссийска занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» имеет в своём активе 19 очков. Команда опустилась на седьмую строчку.

Черноморец
1:0
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Черноморец
Илья Жигулев
44′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
88′
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
7
Антон Антонов
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
99
Кирилл Морозов
8
Заур Тарба
64′
11
Даниил Гурченко
13
Станислав Пузанов
13′
75′
17
Григорий Жилкин
69
Илья Родионов
64′
44
Илья Кухарчук
9
Саид Алиев
64′
77
Эльдияр Зарыпбеков
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
28
Мухаммад Султонов
2′
11
Руслан Апеков
59
Даниил Моторин
7
Руслан Аюкин
72′
14
Сурхайхан Абдуллаев
21
Георгий Юдинцев
49′
52′
19
Ренат Голыбин
2
Давид Хубаев
80′
22
Андрей Солодухин
53
Александр Дерюгин
46′
17
Самину Квари Абдуллахи
9
Давид Караев
46′
24
Даниил Шамкин
Статистика
Черноморец
КАМАЗ
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти