«Черноморец» одержал победу над «КАМАЗом» в 12-м туре Первой лиги

Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. Единственный мяч в игре был забит на 44-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Илья Жигулёв.
Победа позволила «Черноморцу» довести количество набранных в сезоне очков до 12. Клуб из Новороссийска занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» имеет в своём активе 19 очков. Команда опустилась на седьмую строчку.
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Черноморец
Илья Жигулев
44′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
88′
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
7
Антон Антонов
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
99
Кирилл Морозов
8
Заур Тарба
64′
11
Даниил Гурченко
13
Станислав Пузанов
13′
75′
17
Григорий Жилкин
69
Илья Родионов
64′
44
Илья Кухарчук
9
Саид Алиев
64′
77
Эльдияр Зарыпбеков
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
28
Мухаммад Султонов
2′
11
Руслан Апеков
59
Даниил Моторин
7
Руслан Аюкин
72′
14
Сурхайхан Абдуллаев
21
Георгий Юдинцев
49′
52′
19
Ренат Голыбин
2
Давид Хубаев
80′
22
Андрей Солодухин
53
Александр Дерюгин
46′
17
Самину Квари Абдуллахи
9
Давид Караев
46′
24
Даниил Шамкин
Статистика
Черноморец
КАМАЗ
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
