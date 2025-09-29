«Черноморец» одержал победу над «КАМАЗом» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара.