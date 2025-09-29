Ричмонд
«Нефтехимик» победил тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря быстрому голу

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Соколов из Воронежа.

Источник: ФК «Нефтехимик»

Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. Единственный мяч в игре был забит на 10-й минуте встречи. После розыгрыша углового отличился нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов.

Победа позволила «Нефтехимику» довести количество набранных в сезоне очков до 17. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У тульского «Арсенала» осталось 14 набранных очков. «Канониры» располагаются на 11-й строчке в чемпионате.

Нефтехимик
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Дмитрий Гунько
Голы
Нефтехимик
Рашид Магомедов
10′
Составы команд
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
75
Дмитрий Шадринцев
90+3′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
17
Эдуард Валиахметов
15
Андрей Никитин
90′
8
Георгий Кантария
70
Иван Бобер
73′
11
Данила Сухомлинов
90
Константин Шильцов
90′
53
Кирилл Моисеев
9
Рашид Магомедов
89′
14
Ислам Машуков
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
45
Никита Кармаев
14
Милош Брнович
25
Александр Трошечкин
9
Амур Калмыков
44
Олег Исаенко
69′
77
Алексей Бердников
59
Тигран Аванесян
79′
17
Маттео Алинви
78
Данил Липовой
79′
21
Никита Раздорских
7
Эдарлин Рейес
69′
29
Максим Максимов
Статистика
Нефтехимик
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти