«Нефтехимик» победил тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря быстрому голу

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Соколов из Воронежа.