«Нефтехимик» победил тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря быстрому голу

Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. Единственный мяч в игре был забит на 10-й минуте встречи. После розыгрыша углового отличился нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов.
Победа позволила «Нефтехимику» довести количество набранных в сезоне очков до 17. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У тульского «Арсенала» осталось 14 набранных очков. «Канониры» располагаются на 11-й строчке в чемпионате.
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Дмитрий Гунько
Голы
Нефтехимик
Рашид Магомедов
10′
Составы команд
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
75
Дмитрий Шадринцев
90+3′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
17
Эдуард Валиахметов
15
Андрей Никитин
90′
8
Георгий Кантария
70
Иван Бобер
73′
11
Данила Сухомлинов
90
Константин Шильцов
90′
53
Кирилл Моисеев
9
Рашид Магомедов
89′
14
Ислам Машуков
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
45
Никита Кармаев
14
Милош Брнович
25
Александр Трошечкин
9
Амур Калмыков
44
Олег Исаенко
69′
77
Алексей Бердников
59
Тигран Аванесян
79′
17
Маттео Алинви
78
Данил Липовой
79′
21
Никита Раздорских
7
Эдарлин Рейес
69′
29
Максим Максимов
Статистика
Нефтехимик
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
