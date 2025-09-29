За лидера Первой лиги сыграл 40-летний двухметровый тренер. Кто это и как такое возможно?

Управляющий «Спартака» Илья Станиславский в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал это решение: «Лучше обсудить это с нашим тренерским штабом. Это не экспромт и не было сделано для того, чтобы о нас сказали в новостях. У Сергея будет конкретная задача. Мы ждём, когда он пройдёт углублённое медицинское обследование. Если всё будет хорошо, он будет выходить на поле. Это не вынужденная мера, но в последний день трансферного окна у нас сорвались два футболиста и освободилось одно место. Мы посчитали, что лучше его закроет Пучков, чем оно будет пустовать. Я уверен, и весь тренерский штаб верит, что он нам поможет».