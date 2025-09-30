Увольнение Шалимова, поражение «Урала» из-за скандального пенальти, спасение «Спартака», победа «Торпедо». 12-й тур ФНЛ

«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата. Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры. Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», — написал Гусев в Telegram-канале.