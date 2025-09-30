Увольнение Шалимова, поражение «Урала» из-за скандального пенальти, спасение «Спартака», победа «Торпедо». 12-й тур ФНЛ

Шалимов не дождался разговора с губернатором
Мало кто сомневался в том, что в воскресенье «Факел» реабилитируется за невзрачную игру в последних турах — в пяти матчах воронежцы одержали лишь одну победу. Однако дома они не справились с «Чайкой», проигравшей последние семь встреч с общим счетом 4−24.
После ничьей с «Енисеем» Игорь Шалимов произвел перестановку на последнем рубеже — Обухов вместо Фролкина.
«Факел», как и ожидалось, с первых минут действовал с позиции силы и до перерыва создал два реальных момента. В обоих случая наконечником атак хозяев выступил 20-летний хавбек Багамаев. В первом случае Фадеев успел переместиться из одного угла в другой и среагировал на выстрел воронежца. Во втором Абдулла головой пробивал на исполнение — мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
Сразу после перерыва хозяева снова могли открыть счет, если бы не блестящая игра Фадеева. Семен в полушпагате справился с ударом Альшина с двух метров!
В игре воронежцев постепенно стала прослеживаться некая вальяжность. Футболисты, похоже, не сомневались, что рано или поздно дожмут главного аутсайдера турнира. В итоге пропустили контрвыпад гостей, и Журавлеву пришлось задерживать недозволенным приемом Червякова, выскакивавшего один на один с голкипером. Красная карточка!
«Факелу» предстояло полчаса отыграть в меньшинстве. Вдесятером хозяева все-таки имели один реальный шанс вырвать победу. Уридия после выверенного навеса Альшина головой скидывал мяч в дальний угол — было близко!
Губернатор Воронежской области Александр Гусев довольно болезненно воспринял результат поединка с «Чайкой».
«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата. Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры. Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», — написал Гусев в Telegram-канале.
Но разговора не состоится. Руководство клуба сыграло на опережение и отправило Шалимова в отставку.
«Спартак» едва не проиграл «Волге»
Неожиданный лидер турнира костромской «Спартак» был близок к поражению в домашней встрече с «Волгой».
Гости ошеломили хозяев в дебюте встречи. Руденко прорвался по правому флангу, прострелил в штрафную, где Уридия, опередив Жилмостных, в касание переправил мяч в сетку.
Красно-белые действовали в своей излюбленной манере, уповая на длинные забросы и стандарты. Однажды после подачи Бокова Садов коварно стрелял в ближний угол — Шайхутдинов выручил ульяновцев.
В целом до перерыва гости ни в чем не уступали красно-белым, справляясь с давлением на свои ворота.
«Спартак» получил серьезную фору на 67-й минуте: вторую желтую карточку схлопотал Шагиахметов. В итоге хозяева спаслись в самой концовке, создав три убойных момента. Удар головой Багриева приняла на себя перекладина, Саплинов с пяти метров не попал в створ, а вот третья попытка оказалась успешной. Киселев выполнил заброс в штрафную. Саплинов оказался первым на подборе, закинул мяч за спины защитникам, и Гарибян первым же касанием прошил голкипера — 1:1. Вот только не залез ли автор гола в офсайд?
«Спартак» не проигрывает с первого тура и сохраняет единоличное лидерство в таблице.
— Хочется немного пожаловаться на качество поля, — заявил во флеш-интервью рулевой «Волги» Михаил Белов. — Для нас это просто катастрофа, невозможно играть… Хотя для соперника, который играет верхом, — это плюс. Ну и если говорить про гол «Спартака», мы уже сделали скриншоты. На них видно, что 99-й номер хозяев находился в офсайде… Как минимум на метр залез в офсайд! Грустно…
Странный пенальти в ворота «Урала». Селихов выбыл надолго?
«Урал» не воспользовался осечкой «Спартака» и дома проиграл «СКА-Хабаровску».
Селихов, получивший травму в матче с «Ротором», не попал в заявку. Место в воротах занял Мамин. После матча Мирослав Ромащенко рассказал, что экс-голкипер «Спартака» еще нескоро вернется в строй и пропустит несколько недель. На острие атаки вышел Секулич, а не Воронов.
До перерыва команда Ромащенко с трудом завязывала комбинации, больше делая ставку на дальние удары. Хабаровчане довольно четко оборонялись, не забывая жалить хозяев своими выпадами.
На 39-й минуте Носков ворвался в штрафную «Урала» по левому краю, прострелил чуть назад, во второй темп. Сунгатуллин прервал эту перспективную передачу, но, по мнению арбитра, сделал это рукой. Пенальти! Хотя повторы показывают, что мяч все же угодил полузащитнику в плечо. Цыпченко переиграл Мамина — 0:1.
Сразу после возобновления игры хозяева могли сравнивать счет. Харин навесил в центр штрафной. Секулич выиграл борьбу у двух защитников и мощно пробил под перекладину. Кузнецов вытащил сложный мяч!
Подумалось, что «шмели» взвинтят темп, а они взяли и пропустили второй. Причем пенять должны исключительно сами на себя. Португалец Мигел Гонсалу слишком медленно принимал решение в своей вратарской, позволив Цыпченко добраться до мяча, и экс-форвард «Крыльев» не оставил шансов Мамину. Грубая ошибка легионера, которого Ромащенко моментально снял с игры. 0:2.
Тренер «шмелей» бросил в бой своего джокера — 17-летнего Воронова, оформившего в этом сезоне уже два дубля. Но интригу возродил не Максим, а Ишков. Илья решился на выстрел метров с 30. Мяч, угодив в Итало, изменил направление, дезориентировал Кузнецова и залетел в ворота. 1:2.
В прошлом сезоне «Урал», если помните, вырвал победу, уступая «Нефтехимику» в два мяча, — 3:2. В этот раз не получилось отчасти из-за великолепной игры голкипера красно-синих Кузнецова. Как он успел подняться с газона и грудью отбить мяч после удара Ишкова с метра?! Суперсейв.
У «Урала» лишь одна победа в последних пяти турах. «Шмели» теперь делят второе место с «Факелом». Отставание от «Спартака» — три очка. В Воронеже не стали мириться с последними результатами команды и расстались с Шалимовым. Что будет в Екатеринбурге?
Шедевр Юшина. Парфенов переиграл Тихонова
«Торпедо» одержало вторую победу в сезоне. Во втором матче под руководством Дмитрия Парфенова автозаводцы в Красноярске переиграли «Енисей» Андрея Тихонова — 1:0.
В стартовый состав москвичей попали четыре футболиста, перешедшие в клуб непосредственно перед закрытием трансферного окна, — Каштанов, Шитов, Ломакин и Кожемякин. В воротах Бабурин заменил Солдатенко. В этой встрече черно-белые использовали схему с «ромбом» в середине поля.
Матч получился малособытийным. Борьба, стыки, единоборства явно превалировали над красивыми комбинациями. За 80 минут зрители так и не увидели ни одного опасного момента.
А затем сработали замены Парфенова. Данилин пасом нашел Юшина на правом фланге, почти у лицевой. Форвард совершил рейд назад — к линии штрафной, развернулся и с левой ноги по недосягаемой для Антипина траектории послал мяч в дальний угол, под штангу. Красота!
Этот шедевр и решил исход встречи. 0:1. «Торпедо» победило впервые с 18 августа, набрало 9 очков, но пока еще не покинуло зону вылета.
— Мы готовились к сложному матчу, он таким и получился, — констатировал на пресс-конференции Дмитрий Парфенов. — Какими-то отрезками «Енисей» выглядел неплохо, но наша команда справилась с определнным давлением. В перерыве мы сделали пару поправок, и, считаю, второй тайм был очень качественным в нашем исполнении. Мы воспользовались своим моментом, забили и дотерпели.
Виталий Айрапетов