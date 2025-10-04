«Факел» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» победил ульяновскую «Волгу» в матче 13-го тура Первой лиги.
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Белайди Пуси (16-я и 43-я минуты). В составе проигравших отличился Михаил Умников (21).
Этот матч стал первым для воронежского клуба после возвращения на пост главного тренера Олега Василенко. Он сменил в должности Игоря Шалимова, ушедшего 29 сентября по обоюдному согласию сторон. Василенко возглавлял «Факел» с 2020 по 2022 год и вывел воронежскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Факел», набрав 27 очков, идет вторым в таблице Первой лиги, «Волга» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.
Матчи «Уфа» — «Спартак» (Кострома) и «Чайка» (Песчанокопское) — «Родина» (Москва) завершились без забитых мячей.
Олег Василенко
Михаил Белов
Белайди Пуси
16′
Белайди Пуси
43′
Михаил Умников
21′
96
Игорь Обухов
90+2′
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
17
Николай Гиоргобиани
45′
52
Равиль Нетфуллин
8
Абдула Багамаев
82′
96
Кирилл Симонов
10
Ильнур Альшин
32′
11
Никита Моцпан
21
Георгий Гонгадзе
59′
71
Антон Ковалев
80′
19
Белайди Пуси
81′
70
Нури Абдоков
97
Бутта Магомедов
59′
9
Максим Турищев
86
Владимир Шайхутдинов
30
Айдар Хабибуллин
20
Константин Ковалев
10
Гиоргий Уридия
4
Камиль Ибрагимов
28
Данил Новиков
27
Михаил Умников
45′
68′
7
Артур Мурза
37
Евгений Воронин
84′
14
Владислав Яковлев
19
Владислав Руденко
56′
9
Дмитрий Каменщиков
3
Олег Красильниченко
85′
77
Артем Гуца
17
Игорь Гершун
68′
99
Андрей Костин
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти