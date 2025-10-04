«Факел» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

Этот матч стал первым для воронежского клуба после возвращения на пост главного тренера Олега Василенко. Он сменил в должности Игоря Шалимова, ушедшего 29 сентября по обоюдному согласию сторон. Василенко возглавлял «Факел» с 2020 по 2022 год и вывел воронежскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).