«Факел» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

«Факел» обыграл «Волгу» в первом матче после возвращения Василенко.

Источник: ФК "Факел"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» победил ульяновскую «Волгу» в матче 13-го тура Первой лиги.

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Белайди Пуси (16-я и 43-я минуты). В составе проигравших отличился Михаил Умников (21).

Этот матч стал первым для воронежского клуба после возвращения на пост главного тренера Олега Василенко. Он сменил в должности Игоря Шалимова, ушедшего 29 сентября по обоюдному согласию сторон. Василенко возглавлял «Факел» с 2020 по 2022 год и вывел воронежскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Факел», набрав 27 очков, идет вторым в таблице Первой лиги, «Волга» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.

Матчи «Уфа» — «Спартак» (Кострома) и «Чайка» (Песчанокопское) — «Родина» (Москва) завершились без забитых мячей.

Факел
2:1
Первый тайм: 2:1
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 13
4.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Михаил Белов
Голы
Факел
Белайди Пуси
16′
Белайди Пуси
43′
Волга
Михаил Умников
21′
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
90+2′
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
17
Николай Гиоргобиани
45′
52
Равиль Нетфуллин
8
Абдула Багамаев
82′
96
Кирилл Симонов
10
Ильнур Альшин
32′
11
Никита Моцпан
21
Георгий Гонгадзе
59′
71
Антон Ковалев
80′
19
Белайди Пуси
81′
70
Нури Абдоков
97
Бутта Магомедов
59′
9
Максим Турищев
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
30
Айдар Хабибуллин
20
Константин Ковалев
10
Гиоргий Уридия
4
Камиль Ибрагимов
28
Данил Новиков
27
Михаил Умников
45′
68′
7
Артур Мурза
37
Евгений Воронин
84′
14
Владислав Яковлев
19
Владислав Руденко
56′
9
Дмитрий Каменщиков
3
Олег Красильниченко
85′
77
Артем Гуца
17
Игорь Гершун
68′
99
Андрей Костин
Статистика
Факел
Волга
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
6
4
Угловые
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти