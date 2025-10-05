«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.03
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.10
П2
2.10
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.29
П2
3.78
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.06
П2
3.52
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.81
П2
5.60
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.23
П2
2.48
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.09
П2
5.75
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.27
П2
2.95
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.55
П2
5.90
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.70
П2
2.02
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.66
П2
4.05
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.50
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.91
П2
1.55
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.05
П2
4.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
5.11
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.55
П2
2.27
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.41
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.35
П2
5.00
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.46
П2
2.70
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.56
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.53
П2
2.83
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.26
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.97
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2

«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Шинник» в матче 13-го тура первой лиги — 3:1.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

Счет на 41-й минуте открыл форвард хабаровчан Тельядо Алькаде. На 50-й минуте преимущество хозяев удвоил Егор Носков, а на 74-й счет до разгромного довел Владислав Брагин.

Единственный гол гостей на 88-й минуте забил.

«СКА-Хабаровск» (19 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на восьмое место в первой лиге. «Шинник» (17) идет десятым в турнирной таблице. У ярославцев прервалась 9-матчевую беспроигрышную серию.

СКА-Хабаровск
3:1
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Артем Булойчик
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
41′
Егор Носков
50′
Владислав Брагин
74′
Шинник
Даниил Корнюшин
88′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
91
Егор Носков
29
Александр Мухин
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
6
Садыг Багиев
67′
55
Василий Алейников
10′
7
Камран Алиев
21
Глеб Гурбан
69′
14
Владислав Брагин
20
Йорди Тур
78′
13
Данила Янов
19
Тельядо Алькаде
78′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
24′
69′
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
23
Виктор Нафиков
77
Альбек Гонгапшев
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
2
Артемий Косогоров
50
Артем Голубев
5
Кирилл Маляров
73′
88
Денис Миронов
15
Дмитрий Самойлов
64′
20
Даниил Мартовой
8
Руслан Куль
54′
9
Илья Стефанович
Статистика
СКА-Хабаровск
Шинник
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
5
7
Угловые
0
14
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти