«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

Счет на 41-й минуте открыл форвард хабаровчан Тельядо Алькаде. На 50-й минуте преимущество хозяев удвоил Егор Носков, а на 74-й счет до разгромного довел Владислав Брагин.
Единственный гол гостей на 88-й минуте забил.
«СКА-Хабаровск» (19 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на восьмое место в первой лиге. «Шинник» (17) идет десятым в турнирной таблице. У ярославцев прервалась 9-матчевую беспроигрышную серию.
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Артем Булойчик
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
41′
Егор Носков
50′
Владислав Брагин
74′
Шинник
Даниил Корнюшин
88′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
91
Егор Носков
29
Александр Мухин
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
6
Садыг Багиев
67′
55
Василий Алейников
10′
7
Камран Алиев
21
Глеб Гурбан
69′
14
Владислав Брагин
20
Йорди Тур
78′
13
Данила Янов
19
Тельядо Алькаде
78′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
24′
69′
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
23
Виктор Нафиков
77
Альбек Гонгапшев
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
2
Артемий Косогоров
50
Артем Голубев
5
Кирилл Маляров
73′
88
Денис Миронов
15
Дмитрий Самойлов
64′
20
Даниил Мартовой
8
Руслан Куль
54′
9
Илья Стефанович
Статистика
СКА-Хабаровск
Шинник
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
5
7
Угловые
0
14
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
