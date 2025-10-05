«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.35
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.33
П2
23.00
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.22
П2
2.50
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.09
П2
5.80
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.25
П2
2.83
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.78
П2
6.30
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.57
П2
2.09
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.62
П2
4.12
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
6.80
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.05
П2
1.51
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.15
П2
2.24
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
3.99
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.52
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.70
П2
2.23
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.00
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.46
П2
3.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.99
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» в матче 13-го тура Первой лиги.

Источник: https://vk.com/pfcarsenaltula

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» и саратовский «Сокол» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги.

Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч на 13-й минуте забил Антон Мухин, а у гостей отличился Даниил Пенчиков (53).

«Арсенал» с 15 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Сокол» (9) занимает 16-ю позицию.

Сокол
1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Дмитрий Гунько
Голы
Сокол
Антон Мухин
13′
Арсенал
Даниил Пенчиков
53′
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
6
Никита Печенкин
23
Иван Чуриков
5
Владимир Ковачевич
19
Аллон Бутаев
73′
33
Никита Глойдман
51
Антон Синяк
65′
69′
69
Роман Ермолин
21
Кирилл Никитин
30′
69′
70
Руслан Дауров
17
Антон Мухин
80′
18
Владислав Лазарев
11
Алексей Голянин
9′
55′
13
Павел Киреенко
9
Владислав Шпитальный
79′
10
Сергей Грибов
Арсенал
42
Александр Мелихов
77
Алексей Бердников
4
Даниил Пенчиков
19
Кирилл Богданец
31
Кирилл Большаков
30′
15
Александр Пуцко
14
Милош Брнович
46′
22
Алан Цараев
78
Данил Липовой
65′
27
Резиуан Мирзов
9
Амур Калмыков
65′
29
Максим Максимов
21
Никита Раздорских
84′
17
Маттео Алинви
25
Александр Трошечкин
71′
59
Тигран Аванесян
Статистика
Сокол
Арсенал
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
2
Угловые
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти