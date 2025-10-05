«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» и саратовский «Сокол» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги.
Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч на 13-й минуте забил Антон Мухин, а у гостей отличился Даниил Пенчиков (53).
«Арсенал» с 15 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Сокол» (9) занимает 16-ю позицию.
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Дмитрий Гунько
Голы
Сокол
Антон Мухин
13′
Арсенал
Даниил Пенчиков
53′
Составы команд
Сокол
36
Михаил Левашов
6
Никита Печенкин
23
Иван Чуриков
5
Владимир Ковачевич
19
Аллон Бутаев
73′
33
Никита Глойдман
51
Антон Синяк
65′
69′
69
Роман Ермолин
21
Кирилл Никитин
30′
69′
70
Руслан Дауров
17
Антон Мухин
80′
18
Владислав Лазарев
11
Алексей Голянин
9′
55′
13
Павел Киреенко
9
Владислав Шпитальный
79′
10
Сергей Грибов
Арсенал
42
Александр Мелихов
77
Алексей Бердников
4
Даниил Пенчиков
19
Кирилл Богданец
31
Кирилл Большаков
30′
15
Александр Пуцко
14
Милош Брнович
46′
22
Алан Цараев
78
Данил Липовой
65′
27
Резиуан Мирзов
9
Амур Калмыков
65′
29
Максим Максимов
21
Никита Раздорских
84′
17
Маттео Алинви
25
Александр Трошечкин
71′
59
Тигран Аванесян
Статистика
Сокол
Арсенал
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
2
Угловые
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
