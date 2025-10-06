«Енисей» Тихонова сыграл вничью с «Челябинском», не сумев выиграть в шестом матче подряд

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Челябинске и завершился со счетом 0:0.
«Челябинск» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей и набрав 23 очка занимает 4-е место. В активе «Енисея» 11 очков и 15-я позиция.
Футбол, Первая лига, Тур 13
6.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Андрей Тихонов
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
10
Рамазан Гаджимурадов
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
77
Денис Самойлов
22
Александр Гапечкин
46′
11
Александр Носов
15
Денис Пушкарев
40′
29
Матвей Урванцев
88
Вильфрид Эза
68′
19
Тимофей Комиссаров
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
70′
22
Артем Гюрджан
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
7
Андреа Чуканов
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
80′
8
Александр Канаплин
86′
11
Астемир Хашкулов
21′
78′
77
Ростислав Огиенко
24
Артем Погосов
78′
75
Андрей Окладников
Статистика
Челябинск
Енисей
Желтые карточки
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
