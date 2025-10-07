Победа «Факела». Провал «Урала». Евсеев разнес «Торпедо». 13-й тур ФНЛ

«КАМАЗ» переехал «Урал». 5:1!
«Урал» в Челнах крупно проиграл «КАМАЗу».
Допустивший грубую ошибку в эпизоде со вторым голом «СКА-Хабаровска» (1:2) португальский правый защитник «шмелей» Гонсалу Мигел остался в запасе. На левом фланге атаки Мосина заменил Ишков. Cелихов по-прежнему в лазарете.
Подопечные Мирослава Ромащенко оказались в роли отыгрывающихся на 14-й минуте. Все гениальное — просто. Голкипер Анисимов со своей половины вынес мяч до чужой штрафной. Апеков здорово скинул на Моторина, который с левой ноги поразил правый от себя верхний угол. 1:0!
Гости быстро пришли в себя, провели атаку, в ходе которой трижды пытались пробить Анисимова. Тщетно. Артур справился с ударами Железнова, Секулича и Итало. «Шмели» выжали лишь угловой, после подачи которого раздался свисток судьи. Он посчитал, что Бегича завалили в штрафной «КАМАЗа». Пенальти. К точке подошел Секулич, пробил по центру, и Анисимов повторил подвиг Акинфеева в ⅛ финала ЧМ-2018 с Испанией! Мега-матч 32-летнего голкипера.
Хозяева огрызнулись и забили второй! По какой же невероятной траектории полетел мяч после выстрела Султонова со средней дистанции! Все были уверены, что нападающему помог рикошет. Но нет! Мяч в воздухе поменял направление и залетел в сетку. Мамин вообще не успел ничего понять. Невероятный гол.
«Урал» быстро проскакивал центр поля, доходил до штрафной, а дальше — ступор. Железнов затягивал с последним пасом, Ишков не туда открывался, Секулич нервничал, апеллировал к судье. «КАМАЗ» оказался гораздо конкретнее. Султонов на рывке упорхнул от Бардачева, проскочил по своему правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Апеков подставил ногу. 3:0 к 41-й минуте.
Нужно отдать должное гостям. Не раскисли и сохранили интригу на второй тайм. Ишков после шикарной скидки грудью Секулича все-таки переиграл Анисимова. Потрясающий тайм.
Удивило, что в перерыве Ромащенко не произвел ни одной замены. Неужели списал такой счет лишь на невезение? Перестановки последовали на 55-й минуте: Мосин и Карапузов вместо Акбашева (Роман уже три тура проводит без результативных действий) и Железнова.
«КАМАЗ» довольно организованно оборонялся и ужалил в четвертый раз. Моторин, почему-то не прессингуемый Бардачевым, спокойно добежал до штрафной и бильярдным ударом поразил дальний угол. 4:1.
«Урал» наиграл как минимум еще на один гол. Секулич и вышедший на замену Марков загубили верные моменты. Но только кто теперь об этом вспомнит? Счет на табло. 5:1! Караев реализовал выход один на один на 88-й минуте.
Второе кряду поражение «шмелей». Они опустились на третье место. Президент «Урала» Григорий Иванов после домашнего матча с Хабаровском (1:2) заявил, что Ромащенко «не мог разучиться тренировать за одну игру». А каков кредит доверия у 51-летнего специалиста теперь?
Браво, «КАМАЗ»! Браво, Ильдар Ахметзянов, из-за перебора карточек наблюдавший за триумфом своей команды с трибуны. Челнинцы делят с «Ротором» пятое место.
Евсеев разгромил «Торпедо» Парфенова и поддел Каштанова
После победы в Красноярске (1:0) болельщики «Торпедо» стали, пусть и с осторожным, но оптимизмом смотреть в будущее: результат пришел, а игра наладится, когда Дмитрий Парфенов впишет в свой тактический рисунок новичков. Однако автозаводцы умеют преподносить сюрпризы в нынешнем сезоне. В Химках черно-белые получили четыре пробоины от «Черноморца» Вадима Евсеева — 1:4!
Парфенов вновь использовал «ромб» в середине поля, который составили Чурич, Кожемякин, Ломакин и Данилин. В атаке вышел дуэт Каштанов — Юшин.
И ведь все для хозяев начиналось удачно. Уже на четвертой минуте Чурич разобрался с двумя соперниками в штрафной и покатил под удар Ломакину. Опытный полузащитник расстрелял Штепу — 1:0. Игра торпедовцам в целом давалась. Юшин после тонкого паса Каштанова плотно бил в ближний угол — Штепа не сплоховал.
В этот момент камеры показали разъяренного Евсеева. Вадим Валентинович просто рвал и метал на бровке. Похоже, его эмоции передались подопечным. «Моряки» стали с мясом выгрызать мячи, выигрывать 90 процентов единоборств. Правда, с ответным голом им все же повезло. После прострела Родинова мяч, срикошетив от пятки Бородина, залетел за шиворот Бабурину — 1:1.
А вот двухходовка Алиев — Родинов, приведшая ко второму мячу гостей, получилась классной. Первый буром попер в штрафную, успел отпасовать партнеру, получил обратную передачу и уже в падении левой ногой отправил мяч в дальнюю девятку!
Сразу после перерыва Саид оформил дубль. И вновь все исполнил превосходно. Зацепившись за длинную передачу из глубины поля, форвард сблизился с Бородиным и левой ногой пробил из-под него в правый от себя верхний угол!
После того, как Бабурин не справился с дальним выстрелом Николаева, стало понятно: «Торпедо» в этот вечер уже не спасется. А вот проиграть с более приличным счетом вполне могло. Но как же по-пижонски Каштанов исполнил пенальти! Алексей зачем-то низом покатил по центру, а Штепа просто не убрал ногу.
1:4! Очередной конфуз «Торпедо». Команда Парфенова — предпоследняя. Дмитрий Владимирович так объяснил крупное поражение москвичей:
— Хорошо начали матч, первые 20 минут действовали активно, создавали давление и моменты. Но в такие отрезки нужно использовать свои шансы. После того как не забили, отдали инициативу, перестали успевать, начали проигрывать единоборства. Отсюда — быстрые атаки соперника и пропущенные мячи.
При разборе видно, что в каждом эпизоде у нас было численное преимущество, но мы не доигрывали эпизоды. Когда соперник атакует вчетвером, а у нас шестеро-семеро человек в обороне. Но нельзя позволять игроку просто пробегать мимо — нужно действовать до конца, быть жестче в стыках, плотнее в единоборствах. После перерыва перестроились, пытались исправить ситуацию, но упустили «чувство игры» и получили два мяча после дальних ударов. В этих эпизодах сложно предъявить претензии вратарю. При этом голевые выпады гостей начинались с проигранных нами подборов и вторых мячей — того, на чем мы делали акцент всю неделю.
Теперь слово Вадиму Евсеееву:
— Думаю, пропущенный гол раскрепостил ребят. Хотя поначалу они плохо распоряжались своими моментами. В принципе, футболисты уже усвоили наши требования, поняли идеи, над которыми мы работаем уже месяц. Хорошо использовали оба фланга.
— Довольны работой своей аналитической группы, которая так разобрала «Торпедо»?
— Аналитическая группа сидит перед вами.
— Как удалось закрыть Каштанова?
— Да мы вообще никого не закрывали. Просто эффективно сыграли в зоне подбора. А так — Каштанова нереально закрыть. Ну он же сам сказал, что ФНЛ — не его лига. Не помните? Может, стоит ему вернуться тогда во вторую лигу, где он играл за «Волгу»? Говорил, что первая лига — не его. Но, видите, вернулся сюда. Значит, там никому не нужен? Высокий? Да. На голову выше защитников? Да. Ну… Нам было сложно.
При Евсееве «Черноморец» одержал четыре победы в пяти турах.
«Спартак» не взял Уфу
Костромской «Спартак» остался на первом месте, однако потерял очки во втором туре кряду. В Уфе красно-белые не забили, но и не пропустили — 0:0.
До перерыва гости хоть и не доминировали на поле, но были поближе к голу. На 10-й минуте Жилмостных пустился в дриблинг, обвел двух соперников, но, похоже, был сбит третьим в штрафной хозяев. Пенальти? Свисток арбитра промолчал. С плотным ударом Бокова издали Беленов справился, а вот момент у Садова был, безусловно, жирнее. После ввода мяча из аута 28-летний хавбек освободился от опеки и выстрелил с левой ноги с 10 метров. Мяч, задев ногу защитника уифмцев, угодил в перекладину.
Сразу после возобновления игры уже подопечные Омари Тетрадзе были вправе рассчитывать на 11-метровый. Воспитанник «Зенита» Барановский не успел пробить из убойной позиции из-за контакта с ногой Немченко. Рефери вновь никакого криминала не увидел.
Во втором тайме у «Спартака» дважды проходили опасные навесы с левого фланга в штрафную, однако Гарибян посылал мяч точно в руки Беленову. Нестандартных ходов красно-белым для победы явно не хватило.
— Если по спортивному принципу «Спартак» выйдет в РПЛ, что дальше? У вас же нет стадиона? — вопрос главному тренеру «Спартака» Сергею Бондарю на пресс-конференции.
— Каждый клуб испытывает какие-то проблемы, в том числе и наш. Ну и что? Все равно надо выходить и играть на победу! Болельщик приходит на стадион не для того, чтобы увидеть слабовольную команду. Это спорт. Пока Господь нам помогает.
— А вопрос со стадионом как-то решается?
— Решается, но пока не все так однозначно. Посмотрим. Стадион строится. Много нюансов.
«Факел» победил после возвращения Василенко. У Пуси — дубль
«Факел» победил в первом же матче после назначения на пост главного тренера команды Олега Василенко. Воронежцы дома переиграли «Волгу» — 2:1.
Главная ударная сила клуба из Черноземья — Пуси — молчал шесть туров подряд. А в воскресенье взял и выстрелил дуплетом! На 15-й минуте албанец вошел в штрафную, очень легко убрал на замахе защитника и с правой ноги жахнул в ближнюю «девятку»!
Впрочем, развить успех подопечным Василенко сразу же не удалось. Ульяновцы быстро отыгрались, а гол Гершуна, пожалуй, получился не менее красивым. 22-летний хавбек с левой ноги по обводящей траектории низом послал мяч под дальнюю штангу — Обухов не дотянулся.
До перерыва хозяева смотрелись острее. Гонгадзе дважды из выгодных позиций бил бесхитростно. А вот с пенальти воронежцам откровенно повезло. Мяч после заброса Черова с фланга угодил в руку упавшего Гершуна. Рефери указал на «точку». «Волга» наверняка обратится в ЭСК. Эпизод неоднозначный. Пуси шансов Шайхутдинову не оставил — 2:1. Это седьмое результативное действие легионера в сезоне.
Во втором тайме Пуси заходил на хет-трик, но не перехитрил Шайхутдинова выстрелом в ближний угол. Загубив несколько перспективных моментов, «Факел» едва не пропустил в концовке. Воронов не попал с метра в пустые ворота после классного прострела Мурзы, а затем Обухов среагировал на мощный удар Яковлева головой с линии вратарской!
2:1. «Факел» отстоял победу и сделал отличный подарок своему главному тренеру. В понедельник Василенко исполнилось 52 года. Напомним, именно этот специалист выводил Воронеж в РПЛ в 2022 году. Получится ли повторить тот успех?
— Хотел бы поблагодарить прежний тренерский штаб во главе с Игорем Михайловичем (Шалимовым) за проделанную работу, — сказал после матча Олег Василенко. — У каждого специалиста свои нюансы. Спасибо болельщикам. Я счастлив вновь окунуться в эту атмосферу, вернулся домой!
Попросил парней, чтобы, выходя на поле, они держали темп. Важно, чтобы темп не падал! К сожалению, в концовке он упал… Ребята работали друг за другом в оборонительной фазе. Мы хотим ускорить игру, работать в переходных фазах, чаще создавать моменты. Понравилось, что против «Волги» получались атаки с ходу.
Тихонов не уступил Пилипчуку
«Челябинск» остался на четвертом месте. Дома команда Романа Пилипчука не справилась с «Енисеем» Андрея Тихонова. До игры ходили слухи о возможной отставке главного тренера красноярцев. «Львы» в последнее время забуксовали: лишь два очка в пяти турах.
Матч получился малособытийный. Команды на двоих создали всего два опасных момента. Красноярцы не уступали хозяевам в борьбе, раз за разом разрушая атаки подопечных Пилипчука. Сами же гости могли открыть счет в первом тайме. Батырев разыграл угловой с Надольским, прострелил в штрафную, откуда Чуканов пробил в касание. Мяч, срикошетив от ноги Жирова, чуть не залетел в угол ворот Тусеева.
Болельщики «Челябинска» ждали, когда же «взорвется» лучший игрок их команды в последних турах — Левин. Гаррик напомнил о себе на 80-й минуте. Его мягкий навес в штрафную нашел голову Гаджимурадова — Рамзан пробил чуть выше створа.