Победа «Факела». Провал «Урала». Евсеев разнес «Торпедо». 13-й тур ФНЛ

При разборе видно, что в каждом эпизоде у нас было численное преимущество, но мы не доигрывали эпизоды. Когда соперник атакует вчетвером, а у нас шестеро-семеро человек в обороне. Но нельзя позволять игроку просто пробегать мимо — нужно действовать до конца, быть жестче в стыках, плотнее в единоборствах. После перерыва перестроились, пытались исправить ситуацию, но упустили «чувство игры» и получили два мяча после дальних ударов. В этих эпизодах сложно предъявить претензии вратарю. При этом голевые выпады гостей начинались с проигранных нами подборов и вторых мячей — того, на чем мы делали акцент всю неделю.