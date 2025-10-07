Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о «договорняках»

В первом случае судье предложили полтора миллиона рублей в случае победы «Торпедо» и по 250 тысяч рублей в случае назначения в ворота соперника «автозаводцев» пенальти или удаления их игрока, во втором случае в два раза больше, в третьем были обозначены суммы, аналогичные первому предложению, пояснил следствию арбитр, говорилось в материалах.