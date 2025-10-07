Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о «договорняках»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Указывает, что обвиняемый активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — цитируются в материалах слова защиты Соболева.
Ранее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.
Суд в Москве в середине июня отправил в СИЗО совладельца «Торпедо» Соболева и директора команды Валерия Скородумова, под домашний арест — бухгалтера клуба Елену Волкову. Им вменяется оказание противоправного влияния на результат матчей с участием команды.
Позднее суд отправил под домашний арест арбитра Богдана Головко. Как заявляла представитель МВД РФ Ирина Волк, судья получил 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат матча «Торпедо» — «Камаз», ничья в котором позволила «Торпедо» завоевать путевку в Российскую премьер-лигу.
Как ранее стало известно из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, футбольный арбитр Максим Перезва был допрошен следствием, он пояснил, что ему трижды предлагали за деньги повлиять на исходы трех разных матчей с участием «Торпедо», инициатором разговора, по его словам, был директор команды Валерий Скородумов.
В первом случае судье предложили полтора миллиона рублей в случае победы «Торпедо» и по 250 тысяч рублей в случае назначения в ворота соперника «автозаводцев» пенальти или удаления их игрока, во втором случае в два раза больше, в третьем были обозначены суммы, аналогичные первому предложению, пояснил следствию арбитр, говорилось в материалах.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 10 июля исключил «Торпедо» из РПЛ за попытку организации трех договорных матчей. Также клуб оштрафован на пять миллионов рублей. Сезон-2025/26 «Торпедо» вновь проводит в Первой лиге, занимая после 13 матчей 16-е место среди 18 команд.