«Енисей» Тихонова одержал первую победу за 7 матчей, обыграв «Волгу»

В составе красноярцев дубль оформил Астемир Хашкулов (38-я минута, 51), один гол забил Андреа Чуканов (45). У хозяев отличились Евгений Воронин (16), Андрей Костин (73) и Лука Раткович (89). Итоговый счет — 4:2, команда Андрея Тихонова одержала первую победу за 7 матчей чемпионата.
После этой игры «Енисей» поднялся на 13-е место в таблице Лиги PARI (14 очков), а «Волга» опустилась на 15-ю строчку (12 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Андрей Тихонов
Голы
Волга
Евгений Воронин
16′
Андрей Костин
72′
Енисей
Астемир Хашкулов
38′
Андреа Чуканов
45+2′
Астемир Хашкулов
50′
Лука Раткович
89′
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
10
Гиоргий Уридия
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
37
Евгений Воронин
29
Руслан Шагиахметов
3
Олег Красильниченко
87′
8
Денис Рахманов
17
Игорь Гершун
46′
9
Дмитрий Каменщиков
28
Данил Новиков
65′
7
Артур Мурза
27
Михаил Умников
37′
65′
99
Андрей Костин
20
Константин Ковалев
64′
77
Артем Гуца
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
3
Ян Цесь
5
Иллой-Айет Эммерсон
43
Артур Гилязетдинов
33
Александр Масловский
7
Андреа Чуканов
6
Амир Батырев
11
Астемир Хашкулов
73′
77
Ростислав Огиенко
90+2′
24
Артем Погосов
25′
87
Андрей Мазурин
18
Александр Надольский
59′
73′
22
Александр Канаплин
85′
9
Лука Раткович
Статистика
Волга
Енисей
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
2
4
Удары в створ
2
4
Угловые
4
7
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти