Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
39.00
X
5.70
П2
1.18
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Чайка
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.20
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.54
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.25
П2
11.00
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.53
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.93
П2
1.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.25
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

«Енисей» Тихонова одержал первую победу за 7 матчей, обыграв «Волгу»

Красноярский «Енисей» на чужом поле обыграл ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура Лиги PARI.

Источник: rfs.ru

В составе красноярцев дубль оформил Астемир Хашкулов (38-я минута, 51), один гол забил Андреа Чуканов (45). У хозяев отличились Евгений Воронин (16), Андрей Костин (73) и Лука Раткович (89). Итоговый счет — 4:2, команда Андрея Тихонова одержала первую победу за 7 матчей чемпионата.

После этой игры «Енисей» поднялся на 13-е место в таблице Лиги PARI (14 очков), а «Волга» опустилась на 15-ю строчку (12 баллов).

Волга
2:4
Первый тайм: 1:2
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Андрей Тихонов
Голы
Волга
Евгений Воронин
16′
Андрей Костин
72′
Енисей
Астемир Хашкулов
38′
Андреа Чуканов
45+2′
Астемир Хашкулов
50′
Лука Раткович
89′
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
10
Гиоргий Уридия
4
Камиль Ибрагимов
30
Айдар Хабибуллин
37
Евгений Воронин
29
Руслан Шагиахметов
3
Олег Красильниченко
87′
8
Денис Рахманов
17
Игорь Гершун
46′
9
Дмитрий Каменщиков
28
Данил Новиков
65′
7
Артур Мурза
27
Михаил Умников
37′
65′
99
Андрей Костин
20
Константин Ковалев
64′
77
Артем Гуца
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
3
Ян Цесь
5
Иллой-Айет Эммерсон
43
Артур Гилязетдинов
33
Александр Масловский
7
Андреа Чуканов
6
Амир Батырев
11
Астемир Хашкулов
73′
77
Ростислав Огиенко
90+2′
24
Артем Погосов
25′
87
Андрей Мазурин
18
Александр Надольский
59′
73′
22
Александр Канаплин
85′
9
Лука Раткович
Статистика
Волга
Енисей
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
2
4
Удары в створ
2
4
Угловые
4
7
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти