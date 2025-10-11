«Родина» добыла победу над «СКА-Хабаровском»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Йорди Рейна забил первый гол в самом начале матча — на 10-й минуте встречи. Второй гол на свой счет записал Илья Дятлов — 90-я минута.
После этой игры «Родина» занимает 6-е место в таблице, набрав 23 очка. «СКА-Хабаровск» — 8-е место и 19 очков.
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена, 1702 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Алексей Поддубский
Голы
Родина
Йорди Рейна
10′
Илья Дятлов
90′
Нереализованные пенальти
Родина
Артем Максименко
44′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
26
Артем Мещанинов
53′
57′
52
Иван Кузьмичев
20
Артем Концевой
89′
88
Артем Сокол
9
Артем Максименко
64′
7
Пап Гуйе
77
Аршак Корян
60′
64′
38
Леон Мусаев
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Андрей Анисимов
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
30
Давид Шавлохов
53′
6
Садыг Багиев
19
Тельядо Алькаде
78′
91
Егор Носков
70′
13
Данила Янов
7
Камран Алиев
53′
79′
11
Александр Гаглоев
20
Йорди Тур
70′
71
Владислав Мастерной
33
Дмитрий Цыпченко
70′
14
Владислав Брагин
Статистика
Родина
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
4
4
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
