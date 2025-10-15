Спасет ли Кононов «Торпедо»? Почему «Урал» не уволил Ромащенко? Какое место займет Кострома? Разбор сезона ФНЛ от Григоряна

— А чего вы ждали от Костромы? Она себя никак по-другому и не позиционировала изначально. Нужно снять шляпу перед «Спартаком». 60 процентов ребят пришли из второй лиги. И не потерялись в ФНЛ! Всем навязывают борьбу. Понятно, что лично мне такой футбол не нравится. Но надо признать: «Спартак» уже произвел фурор, заставил себя уважать. А ведь многие посмеивались, прикалывались над вектором развития этого клуба, над руководителями.