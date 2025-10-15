Спасет ли Кононов «Торпедо»? Почему «Урал» не уволил Ромащенко? Какое место займет Кострома? Разбор сезона ФНЛ от Григоряна

«Факел» и с Шалимовым вышел бы в РПЛ. Но…
— Давайте начнем с «Факела». Воронежцы уволили Игоря Шалимова, назначили Олега Василенко. При новом старом тренере команда уже одержала две победы, вышла в лидеры ФНЛ.
— Cлушайте, ну у «Факела» такой ресурс! Для меня очевидно, что и с Шалимовым команда вышла бы в РПЛ.
— Вот как?
— Другое дело, что тот футбол, который «Факел» показывал при Шалимове, настораживал руководителей клуба. Перед «Факелом» не стоит же задача просто выйти в РПЛ. Нужно еще и состав наиграть, выработать стиль, почувствовать уверенность в себе. Поэтому, видимо, и пригласили Олега Василенко.
Если говорить о последнем матче с «Шинником», то воронежцы, как ни крути, имели больше голевых моментов — пять против двух.
— Как поменялась игра «Факела»?
— Команда легче контролирует мяч. Правда, пока это не отразилось на игре в последней трети и в завершающей стадии. Пока все достаточно прямолинейно. Но нужно же понимать, что «Факел» скоро реализует свой потенциал. Посмотрите, какой у команды трезубец в атаке. Пуси, Гонгадзе и под ними — Гиоргобиани. Вот последний как раз и сделал разницу, забив красивый гол в Ярославле. Исполнительское мастерство.
В распоряжении Василенко целая обойма классных центральных защитников. Очень качественные бровочники, латерали — Альшин, Черов, Багамаев. Считаю, у «Факела» сейчас сильнейшая тройка центральных защитников в лиге — Юрганов, Магкеев, Журавлев. Не думаю, что Василенко поменяет схему. Он продолжит использовать систему 3−5−2.
— Считаете, что «Факел» точно не забуксует?
— Повторюсь, слишком серьезный ресурс! Пришел тренер, который способен и на результат сыграть, и стиль команде привить. У Василенко есть этот важный баланс. Он не безразличен к зрелищному футболу. Так что для меня «Факел» и «Урал» — два главных фаворита ФНЛ этого сезона.
У Ромащенко сдают нервы. Зачем он убрал Щербаченко?
— А что происходит с «Уралом»? Команда проиграла два матча подряд, «КАМАЗу» так и вовсе крупно — 1:5. Но в клубе приняли решение не расставаться с Мирославом Ромащенко.
— Понимаю, почему руководители «Урала» проявили сейчас терпение. По одной простой причине. Если мы обратимся к статистике, то по голевым моментам «Урал» с «Родиной» лидируют. По контролю мяча, владению, проценту проникающих передач команда Ромащенко — почти везде на первых местах. В ряде игр, особенно на старте, екатеринбуржцы показывали неплохой футбол.
— Что случилось потом?
— Понимаете, наставник, который выводит команду в РПЛ, должен быть стрессоустойчивым. Мне симпатичен Ромащенко как тренер. Но, мне кажется, он как раз не стрессоустойчив.
— Почему вы так решили?
— Ну посмотрите. Начало чемпионата, все идет хорошо. У Ромащенко в помощниках опытный специалист — Федор Щербаченко. Вспомните, как играла «Мордовия», когда он был там главным тренером. Увлекательно, смело, в атаку. Ее называли тогда «мордовская “Барселона”! Но после третьего тура Ромащенко почему-то увольняет Щербаченко. Зачем? Какие-то шараханья. О чем это говорит? Тренер не спокоен…
Ромащенко никак не определится с обоймой центральных полузащитников. Большая ротация. Команда, ставящая перед собой серьезные задачи, должна все-таки обладать стабильным составом. А какая необходимость тасовать футболистов, сочетания, менять схемы? Помните «Балтику» прошлого сезона? У Талалаева была очень серьезная обойма игроков. Но только он ее почему-то не менял.
— Доводилось слышать, что после увольнения Щербаченко «Урал» стал испытывать проблемы в атаке.
— Я бы прежде всего говорил об уровне стрессоустойчивости Ромащенко. Не понял этого увольнения. Все в футбольном мире знают Щербаченко как квалифицированного специалиста. Неконфликтный, лояльный, обладает хорошими коммуникативными способностями. А если ты его увольняешь, значит, у тебя сдают нервы…
С «Торпедо» поступили несправедливо. Кононова подкосила работа в «Спартаке»
— Последнее место «Торпедо» по итогам 14 туров — шок?
— С одной стороны, конечно, удивляет. Футбол — не только статистика, хотя и на эти показатели тоже стоит обращать внимание при анализе той или иной команды. Все надо рассматривать в комплексе.
В случае с «Торпедо», прежде всего, нужно говорить о серьезной психологической проблеме, после того как автозаводцев исключили из числа участников РПЛ. Причем, на мой взгляд, решение было несправедливым… И до сих пор москвичи из этой ямы, как видим, вылезти не могут.
— А если проанализировать статистические показатели игры черно-белых?
— А знаете, какое место «Торпедо» занимает в лиге по созданным голевым моментам?
— Где-то в серединке?
— Нет. Третье! Как заметил выше, лидирует по этому показателю «Родина», второй — «Урал». Тульский «Арсенал», кстати, четвертый. «Торпедо» еще и в тройке лидеров по владению мячом.
— То есть все упирается в реализацию?
— От чего зависит реализация? Не только ведь от исполнительского мастерства, но и от морального состояния. Уже давно доказано: если падает уверенность в себе, то это сказывается на количестве голов. Но бросается в глаза еще один статистический показатель.
— Какой?
— В чем «Торпедо» многим сейчас уступает, что тоже, безусловно, сказывается на ее турнирном положении? В качестве ведения единоборств. Торпедовцы довольно часто применяют дриблинг. Вот только процент успешных обводок — слишком низкий. Один из худших показателей в ФНЛ!
И все-таки: главной причиной такого турнирного положения автозаводцев все равно считаю ужасное моральное состояние команды. А когда все упирается в психологию, сложно проводить глубокий футбольный анализ. Пока эмоциональный фон в коллективе не улучшится, никакое лидерство по числу голевых моментов торпедовцам не поможет.
— Вы заметили, что с «Торпедо» поступили несправедливо. Считаете, команду нужно было оставить в РПЛ?
— Не буду расшифровывать. Просто знаю, как поступают другие клубы, которые выходят в РПЛ. Это все, что могу сказать по данной теме.
— Допускаете, что «Торпедо» так и не вылезет из ямы и покинет даже ФНЛ?
— «Торпедо» не вылетит. И подбор игроков, и их индивидуальное мастерство, и тренерский штаб не позволят этого сделать. Команда, конечно, останется, в ФНЛ. При этом о каких-то высоких задачах на сезон уже, полагаю, можно забыть.
— Тренерский штаб — отдельная история. В среду руководство клуба уволило Дмитрия Парфенова и вернуло Олега Кононова. Видите ли логику в этом решении? Сработает ли этот ход?
— Я Олега неплохо знаю. Он на самом деле суперпрофессионал! Тренер высокого интеллекта, с хорошим вкусом. Но при этом вспоминается матч 2019 года в Саранске, когда я работал в «Тамбове». Мы обыграли его «Спартак». И мне показалось, что в целом работа в московском клубе его подломила. Я сейчас высказываю лишь свое мнение.
При этом в его профессиональных качествах не сомневаюсь. Мы вместе одно время работали на телевидении, разбирали матчи. И я видел, как Олег готовится к эфиру. С очень большим уважением отношусь к этому специалисту. Но понимаете…
Для тренера очень важна уверенность в своих силах. Ведь некоторые ситуации могут выбить почву из-под ног. Не каждый может потом вернуться на свой уровень. И вот мне почему-то кажется, после «Спартака» Кононов никак не может прийти в себя. Очень уж сильно его та история подкосила…
Кострома поборется за пятое место
— Перейдем к главной сенсации турнира — костромскому «Спартаку». Красно-белые несколько туров лидировали, но сейчас опустились на второе место. Некоторые эксперты полагают, что команда, которая прежде всего делает ставку на борьбу и атлетизм, в итоге выпадет из лидирующей группы. Ваш прогноз?
— Я много лет проработал в первом дивизионе. Когда ты в процессе, увлечен, одержим, то ты не видишь невыразительный, серый футбол со стороны. О чем говорят сейчас футболисты команд ФНЛ после матчей? Самые частые фразы?
— Какие же?
— «Мы сегодня победили, потому что выиграли борьбу, единоборства». Или: «Мы добились успеха, потому что подобрали вторые мячи». Господи, а почему никто про футбол-то не говорит? Почему мы не слышим, допустим: «Мы сегодня выиграли, потому что были умнее, креативнее, показали более комбинационную игру». Никто же так не говорит.
— Таковы реалии нашего футбола?
— Я добивался результата в первой лиге порой не благодаря, а вопреки. Но не всегда красивый футбол приводит к результатам. Разве «Арсенал» не пытается комбинировать? Пытается. А посмотрите на ульяновскую «Волгу» Михаила Белова. На мой взгляд, сейчас это самая играющая команда в лиге. Имею в виду качество футбола, зрелищность. А на каком она месте?
— На 15-м.
— Ну вот и думай, что важнее — качество футбола или результат. Что касается костромского «Спартака», я бы не стал критиковать тренеров за стиль игры. Нужно журить те клубы, которые обладают ресурсами, составами, традициями, а играют настолько примитивно… Невозможно смотреть!
— Вернемся к «Спартаку».
— А чего вы ждали от Костромы? Она себя никак по-другому и не позиционировала изначально. Нужно снять шляпу перед «Спартаком». 60 процентов ребят пришли из второй лиги. И не потерялись в ФНЛ! Всем навязывают борьбу. Понятно, что лично мне такой футбол не нравится. Но надо признать: «Спартак» уже произвел фурор, заставил себя уважать. А ведь многие посмеивались, прикалывались над вектором развития этого клуба, над руководителями.
— Так каков ваш прогноз? Хватит ли у «Спартака» ресурсов, чтобы закончить сезон в четверке?
— Нет, не думаю. В четверке Костромы не будет. Красно-белые способны побороться за пятое место. И это уже станет большой для них победой.
«Ротору» забить нереально!
— Как вам «Ротор» в этом сезоне? Не считаете, что у Дениса Бояринцева подобралась очень крепкая команда, способная зацепиться как минимум за стыки?
— Давайте взглянем на результаты волгоградцев. В последних шести турах они пропустили всего два мяча! Этому «Ротору» очень сложно забить. Почти никто не может превзойти команду Бояринцева в темпе. Волгоградцы играют максимально вертикально, подбирают вторые мячи, опережают соперников в переходных фазах. Эпизодами мы можем увидеть и креативные действия в финальной трети — как, например, пас пяткой Лаврищева на Кайнова в матче с «Черноморцем».
Но много ли у «Ротора» креатива в целом? Конечно, нет. Эффективен ли такой стиль игры? Да. У Бояринцева всегда команды действуют именно так.
— Так на что будет претендовать «Ротор» с таким футболом?
— Думаю, до последнего тура — на попадание в стыки.
— Не выше?
— Я уже сказал, что не вижу конкурентов у «Факела» и «Урала». Кто способен навязать им борьбу за первые два места?
— Например, «Родина».
— Хорошо, что вспомнили про нее. Наконец-то я говорю о команде, стиль которой мне приятен. «Родина» — это про атаку, про креатив, про нестандартные ходы. При этом москвичи и по созданным голевым моментам всех опережают. Вот в данном случае зрелищность и эффективность, похоже, совпадают. Думаю, сейчас команда начнет постоянно набирать очки и двигаться в правильном направлении.
«Родина» и игру развивает, и игроки в этой команде прогрессируют. Для сравнения: «Ротор» может получить повышение в классе, но развивает ли эта команда своих футболистов, которые способны получить приглашения от клубов РПЛ?
— А чего ждать от «Челябинска»? У клуба четвертый или пятый бюджет в лиге, подобрался довольно крепкий состав. Есть и креативные исполнители, и те, кто здорово играет на стандартах.
— Команда Романа Пилипчука — лидер ФНЛ по проценту успешных обводок. Это уже говорит о многом. В частности, о креативе. Насколько знаю, эту команду собирал Сергей Хабаров, который всегда приглашает к себе игровиков. Например, Гаррика Левина, Рамазана Гаджимурадова, Константина Кертанова. «Челябинск» выглядит довольно симпатично. Но в целом команды Пилипчука не темповые, не могут действовать так же агрессивно, как, допустим, «Ротор» Бояринцева.
Возможности и ресурсы у клуба, безусловно, потрясающие. Это еще один реальный претендент на стыки.
Виталий Айрапетов