Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Парфенов об увольнении из «Торпедо» после 5 матчей: «Решение для меня необъяснимо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов прокомментировал свое увольнение из московского клуба.

Источник: Sport24

51-летний специалист возглавлял «Торпедо» с сентября 2025 года. В 5 матчах при Парфенове команда одержала 2 победы, потерпела 2 поражения и один раз сыграла вничью.

«Сборная отыграла, новости закончились — ну и вот теперь другие новости. Конечно, для меня это было неожиданно. Никто ничего не объяснял [про увольнение]. Просто озвучили, и все. Есть решение, и для меня оно необъяснимо. Самое странное увольнение в моей практике? Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов. Обидно, что не дали поработать? Слово “обидно”, наверное, неправильное. Мы честно делали свое дело. По-другому никак», — приводит слова Парфенова «Чемпионат».

Вместо Парфенова в «Торпедо» назначен Олег Кононов, который уже работал с командой прежде.