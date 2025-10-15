Парфенов об увольнении из «Торпедо» после 5 матчей: «Решение для меня необъяснимо»

«Сборная отыграла, новости закончились — ну и вот теперь другие новости. Конечно, для меня это было неожиданно. Никто ничего не объяснял [про увольнение]. Просто озвучили, и все. Есть решение, и для меня оно необъяснимо. Самое странное увольнение в моей практике? Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов. Обидно, что не дали поработать? Слово “обидно”, наверное, неправильное. Мы честно делали свое дело. По-другому никак», — приводит слова Парфенова «Чемпионат».