Гендиректор «Факела» рассказал о финансовом положении клуба

— В РПЛ мы бились за то, чтобы остаться, как это было два сезона подряд. Но профессионалы, особенно в спортивном блоке клуба, всегда в разных ситуациях должны держать и вариант А, и вариант Б. У спортивного блока были разные списки, которые мы вели и готовили под разное развитие событий. Естественно, мы пытались сделать максимум, и если бы клуб сохранил прописку в Премьер-лиге, это был бы один список. А так как клуб вылетел, есть план Б, и благодаря Кириллу Котову и Саше Самедову достаточно быстро удалось реализовать его. К первому дню сборов команда уже была скомплектована на 85−90%. Поэтому, я думаю, нам удалось сделать хороший старт, рывок вперед и, в принципе, сохранить стабильность, которую мы сейчас и наблюдаем по факту.