Гендиректор «Факела» рассказал о финансовом положении клуба

— «Факел» в межсезонье очень быстро собрал состав, в рекордные сроки. Уже в РПЛ готовились к Первой лиге?
— В РПЛ мы бились за то, чтобы остаться, как это было два сезона подряд. Но профессионалы, особенно в спортивном блоке клуба, всегда в разных ситуациях должны держать и вариант А, и вариант Б. У спортивного блока были разные списки, которые мы вели и готовили под разное развитие событий. Естественно, мы пытались сделать максимум, и если бы клуб сохранил прописку в Премьер-лиге, это был бы один список. А так как клуб вылетел, есть план Б, и благодаря Кириллу Котову и Саше Самедову достаточно быстро удалось реализовать его. К первому дню сборов команда уже была скомплектована на 85−90%. Поэтому, я думаю, нам удалось сделать хороший старт, рывок вперед и, в принципе, сохранить стабильность, которую мы сейчас и наблюдаем по факту.
— А кого из игроков было сложнее всего подписать?
— Практически у всех ребят, не буду лукавить, были и другие предложения. Но у нас были конкретные цели, все знают, что такое «Факел». Комплектоваться в 2020 году было намного тяжелее, чем сейчас. «Факел» сделал скачок вперед — открытие нового стадиона плюс цель выхода в Премьер-лигу сыграли свою роль.
— Насколько я знаю, уровень зарплат в «Факеле» примерно остался на уровне РПЛ. Мне сказали, что в Премьер-лиге вы сэкономили порядка 300 миллионов, которые пошли на поддержание солидного для Первой лиги уровня зарплат. Это правда?
— Нет, это неправда. В этом сезоне мы действительно согласовали бюджет уровня РПЛ. Отсюда и потолок зарплат был примерно сохранен. Была некая подушка безопасности, которая тянулась не за один сезон, а с момента выхода в Премьер-лигу. Я думаю, что это стратегически всегда правильный подход. Что бы ни случилось с футбольным клубом, всегда должна быть финансовая подушка безопасности, которая даст ему возможность где-то перекрыться. Потому что нужно развивать не только первую команду. Мы говорим о большом количестве людей в академии, о второй команде, об инфраструктурных вопросах, условиях для команды и так далее.
Могу привести пример: та подушка безопасности, которую мы сохранили за время в РПЛ, позволяет нам сейчас летать на некоторые выезды чартерами. В РПЛ мы не могли себе такое позволить — и летали рейсовыми самолетами. Буквально с конца того года и сейчас, слава богу, мы можем себе позволить чартеры. Это дает тренерскому штабу лишний день на тренировки, — сказал Асхабадзе в интервью Metaratings.ru.
«Факел» по итогам 14 туров Лиги PARI занимает первое место в таблице, набрав 30 очков.