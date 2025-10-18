Кержаков может возглавить «Урал»

По информации источника, президент «Урала» активно ищет замену Мирославу Ромащенко после поражения екатеринбургского клуба от «Факела» в FONBET Кубке России (0:1). Отмечается, что Иванов уже общался с 42-летним Кержаковым, который является главным фаворитом на пост.
В турнирной таблице первой лиги «Урал» с 24 очками занимает четвертое место.
Последним местом работы Кержакова был «Кайрат», который он покинул сентябре 2024 года. Ранее специалист также возглавлял «Спартак» из Суботицы, «Кармиотиссу», «Пари НН» и «Томь».