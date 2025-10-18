Ричмонд
Кержаков общался с Ивановым на базе «Урала», но пока не готов возглавить клуб

Источник: Metaratings.ru

Как стало известно Metaratings.ru, российский тренер Александр Кержаков прилетал в Екатеринбург и общался с президентом «Урала» Григорием Ивановым на предмет работы в клубе.

Иванов показал специалисту базу и инфраструктуру команды, это произошло до игры «шмелей» в пятом раунде Пути регионов FONBET Кубка России в Воронеже с «Факелом» (0:1).

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Иванов общался с Кержаковым. По нашей информации, Иванов хочет уволить Мирослава Ромащенко, при котором «Урал» в шести последних календарных играх набрал всего шесть очков и выбыл из Кубка.

Однако решающее слово остаётся за главой совета директоров уральского клуба Дмитрием Пумпянским, который пока выступает за Ромащенко. Кроме того, сам Кержаков не готов сразу принять команду из-за семейного фактора.

Стороны могут вернуться к переговорам чуть позже. Также Кержаков ждёт гипотетических вариантов с «Пари НН» и «Ростовом» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

В «Урале» отрабатывается шорт-лист в случае отставки Ромащенко. В него, в частности, входит экс-тренер «Краснодара», «Арсенала» и «Ахмата» Александр Сторожук. «Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги PARI с 24 очками после 13 туров.