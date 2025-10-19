«Енисей» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл костромской «Спартак» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Гол на 75-й минуте забил Лука Раткович.
«Енисей» с 17 очками поднялся на 11-е место в таблице. Потерпевший второе поражение в сезоне «Спартак» (29 очков) располагается на второй позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 15
19.10.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Евгений Таранухин
Голы
Енисей
Лука Раткович
75′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
5
Иллой-Айет Эммерсон
22
Артем Гюрджан
6
Амир Батырев
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
70′
44
Михаил Тихонов
72′
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
90′
49
Оливье Кенфак
33
Александр Масловский
72′
43
Артур Гилязетдинов
90′
11
Астемир Хашкулов
59′
77
Ростислав Огиенко
15
Андрей Окладников
46′
9
Лука Раткович
Спартак Кс
68
Михаил Гайдаш
2
Николай Тарасов
46′
78
Геннадий Киселев
55
Александр Саплинов
35
Иван Енин
5
Денис Жилмостных
25′
18
Максим Игнатьев
22
Анатолий Немченко
79′
3
Сергей Бугриев
23
Максим Чиканчи
74′
4
Никита Супранович
8
Дмитрий Садов
83′
69
Кирилл Чурсин
11
Егор Назаренко
46′
7
Денис Боков
63′
Статистика
Енисей
Спартак Кс
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
3
3
Угловые
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти