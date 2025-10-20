Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Факел» одержал крупнейшую победу с 2022 года

Победа над «Ротором» со счетом 4:0 в матче 15-го тура Лиги PARI стала крупнейшей для «Факела» за последние три года. Это лучший результат в конкретной игре с 16 апреля 2022 года, когда воронежцы разгромили «Текстильщик» со счетом 5:0 в гостях.

Источник: vk.com/pfcfakel

После этого тура «огнеопасные» располагаются на первом месте в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя костромского «Спартака».

«Конечно, я помню ту победу над “Текстильщиком”. Очень здорово, что мы одержали крупную победу. Приятно, когда мячи находят путь в ворота. Это добавляет уверенности. И сегодня у нас многое получалось. Но обольщаться не надо, впереди очень много работы. Мы будем только прибавлять. Отдельно поблагодарю наших болельщиков. Такая заполняемость стадиона вечером понедельника — это очень круто. Наша общая победа», — сказал главный тренер клуба Олег Василенко.

Факел
4:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Денис Бояринцев
Голы
Факел
Белайди Пуси
42′
Белайди Пуси
47′
Георгий Гонгадзе
74′
Георгий Гонгадзе
90′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
17
Николай Гиоргобиани
77
Лука Багателия
61′
64′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
83′
71
Антон Ковалев
97
Бутта Магомедов
64′
23
Вячеслав Якимов
93
Мераби Уридия
64′
96
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
72′
21
Георгий Гонгадзе
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
10
Артем Симонян
18
Максим Кайнов
11
Александр Клещенко
6
Сергей Макаров
17
Глеб Шильников
58′
7
Илья Сафронов
33
Ярослав Арбузов
75′
27
Кирилл Никишин
34
Максим Храмцов
22′
65′
28
Андрей Семенов
70
Александр Хохлачев
58′
77
Дмитрий Сасин
24
Михаил Мальцев
58′
9
Давид Давидян
Статистика
Факел
Ротор
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
6
2
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти