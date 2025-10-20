«Факел» одержал крупнейшую победу с 2022 года

«Конечно, я помню ту победу над “Текстильщиком”. Очень здорово, что мы одержали крупную победу. Приятно, когда мячи находят путь в ворота. Это добавляет уверенности. И сегодня у нас многое получалось. Но обольщаться не надо, впереди очень много работы. Мы будем только прибавлять. Отдельно поблагодарю наших болельщиков. Такая заполняемость стадиона вечером понедельника — это очень круто. Наша общая победа», — сказал главный тренер клуба Олег Василенко.