«Факел» одержал крупнейшую победу с 2022 года

После этого тура «огнеопасные» располагаются на первом месте в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя костромского «Спартака».
«Конечно, я помню ту победу над “Текстильщиком”. Очень здорово, что мы одержали крупную победу. Приятно, когда мячи находят путь в ворота. Это добавляет уверенности. И сегодня у нас многое получалось. Но обольщаться не надо, впереди очень много работы. Мы будем только прибавлять. Отдельно поблагодарю наших болельщиков. Такая заполняемость стадиона вечером понедельника — это очень круто. Наша общая победа», — сказал главный тренер клуба Олег Василенко.
Олег Василенко
Денис Бояринцев
Белайди Пуси
42′
Белайди Пуси
47′
Георгий Гонгадзе
74′
Георгий Гонгадзе
90′
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
17
Николай Гиоргобиани
77
Лука Багателия
61′
64′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
83′
71
Антон Ковалев
97
Бутта Магомедов
64′
23
Вячеслав Якимов
93
Мераби Уридия
64′
96
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
72′
21
Георгий Гонгадзе
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
10
Артем Симонян
18
Максим Кайнов
11
Александр Клещенко
6
Сергей Макаров
17
Глеб Шильников
58′
7
Илья Сафронов
33
Ярослав Арбузов
75′
27
Кирилл Никишин
34
Максим Храмцов
22′
65′
28
Андрей Семенов
70
Александр Хохлачев
58′
77
Дмитрий Сасин
24
Михаил Мальцев
58′
9
Давид Давидян
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти