Футбольного судью задержали после избиения пешехода в Казани

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя BMW, причастного к дорожному инциденту в центре города, сообщил РИА Новости представитель управления МВД России по Казани.
Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что мужчина на BMW X6 выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани, не пропустив пешехода, а затем, выйдя из машины, избил его, и якобы водителем является футбольный арбитр Игорь Захаров.
В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикацию о конфликте на дороге, переросшем в потасовку, и провели проверку.
«Сотрудники полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Казани задержали 31-летнего водителя за совершение административного правонарушения. В отношении мужчины было составлено три административных материала», — сказал собеседник агентства.
Материалы составлены по статьям КоАП РФ «управление ТС без полиса ОСАГО», «остановка и стоянка на пешеходном переходе», «непредоставление преимущества пешеходу, переходящему проезжую часть по пешеходному переходу».