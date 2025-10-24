Футбольного судью задержали после избиения пешехода в Казани

Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что мужчина на BMW X6 выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани, не пропустив пешехода, а затем, выйдя из машины, избил его, и якобы водителем является футбольный арбитр Игорь Захаров.