Президент «Урала» Иванов поддержал инициативу правительства Свердловской области продать акции клуба: «Это хорошее дело»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о решении правительства Свердловской области продать 50 процентов акций клуба.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону — как скажут, так и будет. Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится. Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», — сказал Иванов «СЭ».

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.