«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты московской «Родины» и волгоградского «Ротора» сыграли вничью в матче 16-го тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 0:0.
«Родина» с 27 очками занимает четвертое место в таблице второго по статусу дивизиона чемпионата России. «Ротор», набрав 26 баллов, располагается на пятой строчке.
В следующем туре «Родина» сыграет с ульяновской «Волгой» в гостях 2 ноября. Днем позже «Ротор» примет тульский «Арсенал».
Футбол, Первая лига, Тур 16
26.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Денис Бояринцев
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
6
Руслан Фищенко
20
Артем Концевой
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
26
Артем Мещанинов
77′
52
Иван Кузьмичев
88
Артем Сокол
46′
3
Лео Гогличидзе
7
Пап Гуйе
66′
77
Аршак Корян
38
Леон Мусаев
85′
5
Андрей Егорычев
49
Илья Дятлов
46′
80
Станислав Бессмертный
89′
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
18
Максим Кайнов
55′
37
Денис Фомин
77′
80
Вячеслав Бардыбахин
33
Ярослав Арбузов
11
Александр Клещенко
24′
3
Максим Швецов
7
Илья Сафронов
69′
17
Глеб Шильников
24
Михаил Мальцев
85′
23
Дмитрий Лаврищев
6
Сергей Макаров
47′
10
Артем Симонян
9
Давид Давидян
46′
70
Александр Хохлачев
Статистика
Родина
Ротор
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
