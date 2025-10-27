Поражение «Факела». «Урал» обошел «Спартак». Кононов победил Комбарова. 16-й тур ФНЛ

Виктор Михайлович Шустиков — это легенда советского футбола. Я был еще маленьким, но помню, как папа, который болел за «Торпедо», всегда говорил, что Виктор Шустиков никого не пропустит в центральной зоне. Я познакомился с ним лично, когда только пришел в клуб. У нас было собрание с ветеранами, мы пообщались, и он тогда очень доброжелательно отнесся к моему назначению. Мы хорошо поговорили. В этот день скорби выиграли матч. Вырвали, можно так сказать, потому что игра была непростой. Соперник очень хороший, в «Чайке» молодые и перспективные ребята.