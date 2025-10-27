Поражение «Факела». «Урал» обошел «Спартак». Кононов победил Комбарова. 16-й тур ФНЛ

«Факел» оступился в Хабаровске
Лидер турнира «Факел» потерпел первое поражение при Олеге Василенко. После трех побед кряду — над «Волгой», «Шинником» и «Ротором» — воронежцы отправились в Хабаровск.
Дуэт в атаке гостей ожидаемо составили Пуси и Гонгадзе, забившие по два гола в игре с волгоградцами. В середине поля Моцпан заменил Магомедова.
До перерыва подопечные Василенко больше владели мячом, имели перспективные подходы. Но реальных моментов все-таки не создали. Голевая атака хабаровчан получилась довольно простой, зато эффективной. Кузнецов выбил мяч далеко от ворот, Цыпченко выиграл воздух у Магкеева и скинул в сторону Брагина. Форвард опередил Журавлева и хладнокровно реализовал выход один на один с Фролкиным — 1:0.
После перерыва Гиоргобиани вываливался на убойную ударную позицию, но промедлил с последним решением и был накрыт защитниками. Гонгадзе же мощно бил головой с 7 метров — по центру, в руки Кузнецову. «СКА» довольно организованно оборонялся, угрожая воротам Фролкина со стандартов.
«Факел» сохранил лидерство в таблице. Воронежцы на три очка опережают «Урал», у которого, впрочем, есть игра в запасе.
— Ошиблись, пропустили. И не исправились. Что поделать… Надо в будущем исключить такие ошибки. Впереди нам не хватило конкретики. Доходили до финальной трети, а дальше… — признал Олег Василенко.
«Урал» взял Тулу
«Урал» одержал вторую победу кряду. В Туле команда Мирослава Ромащенко переиграла «Арсенал» — 2:1.
Стартовый состав «шмелей» таил в себе несколько сюрпризов. Так, роль «десятки» была отведена Ишкову. А на месте правого инсайда действовал Харин.
Дебют встречи остался за гостями. Секулич оказался самым расторопным в чужой штрафной и с левой ноги мощно верхом пробил по центру, Мелихов успел вскинуть руки. Чуть похоже вратарь среагировал на удар хорватского форварда головой. Третья попытка оказалась для «шмелей» счастливой.
Сработал их прессинг на чужой половине поля. Аюпов опередил Цараева, продвинул мяч вперед и отдал налево Железнову. Юрий здорово освободился от опеки и с левой жахнул под перекладину — 0:1!
Туляки ответили хлестким ударом Богданца со средней дистанции — Селихов выручил уральцев. Гости взяли небольшую паузу, чтобы включиться в концовке тайма. Подопечные Ромащенко создали два опасных момента, один из которых увенчался успехом. Показалось, что Ишков бил с линии вратарской, а мяч срезался у него с ноги — получился голевой прострел на Бардачева. Это уже четвертый гол 19-летнего защитника в нынешнем чемпионате.
«Арсенал» — явный лидер ФНЛ по числу ничьих в сезоне — 8! После того как на 56-й минуте Мирзов реализовал пенальти, подумалось: неужели и этот матч с участием команды Дмитрия Гунько победителя не выявит?
Но до финального свистка хозяева, по сути, имели лишь один шанс. После розыгрыша углового Калмыков коварно выстрелил в ближний угол, надеясь застать Селихова врасплох. Экс-голкипер «Спартака» не сплоховал. 1:2.
— У нас нет проблем, о которых пытаются писать. У нас только три игры с нежелательным очковым эквивалентом. Глобальная проблема была лишь в реализации, — заметил после матча Мирослав Ромащенко.
«Урал» сравнялся по очкам с костромским «Спартаком». Но по количеству побед «шмели» превосходят красно-белых. К тому же у подопечных Ромащенко еще и игра в запасе. 5 ноября они примут дома «Челябинск».
«Арсенал» — 12-й. Туляки не побеждают уже 8 матчей подряд.
«Спартак» опять не победил
Что за матч-триллер выдали «Шинник» и костромской «Спартак»! Красно-белые были близки к тому, чтобы прервать свою затянувшуюся серию без побед. С другой стороны, ничья — пожалуй, закономерный итог встречи в Ярославле.
Все-таки в первом тайме хозяева играли с ощутимым преимуществом. На 37-й минуте сработало фирменное оружие рулевого «Шинника» Артема Булойчика — стандарты. Хозяева как по нотам разыграли угловой. После подачи Карпов выиграл воздух и выполнил скидку на дальнюю штангу, где всеми забытый Гангапшев внес мяч в сетку — 1:0.
«Спартак» до перерыва ни разу не потревожил Митрова. Ничего не получалось у гостей в атаке и в первые 20 минут после возобновления игры. А затем они выстрелили дуплетом!
Чиканчи наказал Черного за нерасторопность, вывалился один на один с Митровым, но не пробил голкипера. Мяч отлетел в поле, и подоспевший Гарибян мастерски подрезал его в дальний угол. И буквально через три минуты Немченко вырезал чудо-закидушку на дальнюю штангу, где Саплинов в касание, бедром переправил мяч в ворота — 1:2!
«Шинник» встрепенулся, придавил соперника, создав три момента. Количество переросло в итоге в качество. Гол, как уже несложно догадаться, вновь пришел со стандарта. Причем Корец справился со сложным ударом Стефановича под перекладину. Однако первым на добивании оказался Корнюшин — 2:2. Яркая ничья!
«Спартак» — уже третий, по дополнительным показателям уступает «Уралу». В последний раз костромичи побеждали больше месяца назад — 20 сентября в Песчанокопском.
Кононов: «Мы выиграли в день скорби»
«Торпедо» на «Арене Химки» переиграло «Чайку» — 3:2.
Кто-то мог предположить, что в матче 16-го тура «Торпедо» с «Чайкой» будут бороться за предпоследнее место в таблице?! Лучшая лига мира — в действии.
Рулевой автозаводцев Олег Кононов вновь использовал расстановку 4−2−3−1. Вместо Чупаева в старте вышел экс-игрок «Спартака-2», бывший подопечный наставника «Чайки» Дмитрия Комбарова — Дунай.
Перед стартовым свистком обе команды и зрители на трибунах почтили память ушедшего из жизни легендарного защитника «Торпедо» Виктора Шустикова.
Хозяевам тяжело давались моменты в первой половине первого тайма. На помощь пришел стандарт. Галоян подал, Юшин скинул на дальнюю штангу. Каштанов успел подставить бедро и отпраздновал свой третий гол в сезоне.
Москвичи стали играть по счету и поймали соперника на контратаке. Каштанов вырезал классную передачу на Дуная, однако тот в ближнем бою не переиграл Фадеева.
А на 57-й минуте от преимущества черно-белых не осталось и следа. Теперь уже гости эффективно разыграли стандарт: вышедший на замену Библик счет сравнял.
«Чайка» прибавила впереди, стала чаще доходить до чужой штрафной, поддушивать.
И тут на первый план вышло исполнительское мастерство торпедовца Юшина.
Сначала 30-летний форвард подобрал бесхозный мяч, продвинулся к радиусу штрафной и с правой ноги уложил его точно под правую от себя штангу. Прыжок Фадеева выглядел красиво, но бесполезно — 2:1.
Еще через четыре минуты Юшин, обыгравшись с Галояном, из пределов штрафной с нерабочей левой выстрелил опять в правый от себя угол — 3:1. Феноменальный матч Александра: 2+1 за 90 минут!
Подопечные Кононова все же пощекотали нервы своим болельщикам. В концовке встречи южанам удалась отличная комбинация. Джебов после изящного паса пяткой Филева шансов Волкову не оставил. В компенсированное время счет не изменился — 3:2.
Олег Кононов посвятил победу Виктору Шустикову.
— Я хочу от себя, от всей команды и всего штаба выразить соболезнования всем болельщикам «Торпедо» и не только — всей футбольной общественности, которая знает и знала, как играл и как тренировал Виктор Шустиков. В первую очередь, хочу выразить искренние соболезнования семье.
Виктор Михайлович Шустиков — это легенда советского футбола. Я был еще маленьким, но помню, как папа, который болел за «Торпедо», всегда говорил, что Виктор Шустиков никого не пропустит в центральной зоне. Я познакомился с ним лично, когда только пришел в клуб. У нас было собрание с ветеранами, мы пообщались, и он тогда очень доброжелательно отнесся к моему назначению. Мы хорошо поговорили. В этот день скорби выиграли матч. Вырвали, можно так сказать, потому что игра была непростой. Соперник очень хороший, в «Чайке» молодые и перспективные ребята.
«Родина» и «Ротор» остались при своих
«Родина» и «Ротор», претендующие на места в «стыках», выдали яркий матч в Химках. Зрители однозначно получили удовольствие от перипетий этой игры, вот только не увидели главного — голов.
Соперники сразу же начали обмениваться уколами. На первые роли в игре вышли голкиперы. Волков кончиками пальцев дотянулся до мяча, пущенного Мальцевым в дальний угол, а Чагров вышел победителем из ближнего боя с Папе Гейе.
До перерыва «Ротор» выглядел острее. Сафронов дважды не попал в створ из выгодных позиций, а в самой концовке тайма Волков в прекрасном прыжке опять не позволил отличиться Мальцеву. У «Родины» явно проседал левый фланг обороны, и Коротков раз за разом опасно простреливал в штрафную.
Начало второй половины встречи запомнилось дальними ударами москвича Концевого и волгоградца Симоняна. Оба раза мяч угодил в штангу! Дальше опять свое веское слово сказал Волков. Сергей среагировал на сложный удар Арбузова из-под защитника и совершил очередной сейв.
«Родина» минут на 15 перехватила инициативу, поддавила «Ротор». Но до акцентированного удара дело так и не дошло. А вот волгоградцы, выбравшись из-под прессинга, организовали перспективный выпад. Как Хохлачев с двух метров не попал головой в пустой угол после отличной диагонали Арбузова?!
Нулевая ничья, безусловно, не отражает всего того, что происходило в этот вечер на поле «Арены Химки». Команды остались при своих. «Родина» — четвертая. Волков записал в свой актив восьмой «сухарь» в сезоне.
«Ротор» делит пятое место с «КАМАЗом».
Тихонов разгромлен в Челнах
«КАМАЗ» Антона Хазова в Челнах уверенно разобрался с «Енисеем» Андрея Тихонова — 5:0!
Хозяева забивали голы на любой вкус, но красивее всех, пожалуй, исполнил Моторин. На 64-й минуте он уже при счете 2:0 развернулся в чужой штрафной и с левой ноги пробил в дальнюю «девятку». «КАМАЗ» мог победить и крупнее. В концовке встречи Абдуллаев перекинул «стенку» и угодил в перекладину!
Многие полагали, что «КАМАЗ» повалится после ухода Ильдара Ахметзянова на повышение — специалист возглавил «Оренбург». А команда взяла и набрала четыре очка в матчах с Костромой, «Родиной» и «Енисеем». Весьма достойный результат на этом отрезке.
«Енисей» может сетовать на потерю целого ряда ключевых игроков. По разным причинам матч пропустили Эмерсон, Цесь, Чуканов, Погосов, Иванов.
— Катастрофический провал. Нам залетело все… — признал главный тренер «львов» Андрей Тихонов. — Бывают такие дни. Вся команда сыграла безобразно.