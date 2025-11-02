«Родина» одержала победу над ульяновской «Волгой»

В составе гостей голы забили Йорди Рейна, реализовавший пенальти, и Артем Максименко. У хозяев отличился Дмитрий Каменщиков.
«Родина» набрала 30 очков и расположилась в таблице на 4-м месте. «Волга» с 15 очками идет на 15-й позиции.
В следующем туре 8 ноября «Волга» на выезде сыграет с «КАМАЗом», а «Родина» примет «Нефтехимик».
Футбол, Первая лига, Тур 17
2.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Хуан Диас
Голы
Волга
Дмитрий Каменщиков
73′
Родина
Йорди Рейна
33′
Артем Максименко
45+1′
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
4
Камиль Ибрагимов
3
Олег Красильниченко
69′
28
Данил Новиков
99
Андрей Костин
27
Михаил Умников
7
Артур Мурза
46′
17
Игорь Гершун
10
Гиоргий Уридия
61′
8
Денис Рахманов
37
Евгений Воронин
37′
9
Дмитрий Каменщиков
30
Айдар Хабибуллин
61′
90
Кирилл Фольмер
29
Руслан Шагиахметов
73′
14
Владислав Яковлев
Родина
1
Сергей Волков
88
Артем Сокол
3
Лео Гогличидзе
26
Артем Мещанинов
55
Митя Крижан
38
Леон Мусаев
24
Артем Бирюков
67′
5
Андрей Егорычев
20
Артем Концевой
79′
72
Астемир Гордюшенко
10
Йорди Рейна
86′
52
Иван Кузьмичев
99
Иван Тимошенко
67′
49
Илья Дятлов
9
Артем Максименко
86′
7
Пап Гуйе
Статистика
Волга
Родина
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
2
3
Угловые
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти