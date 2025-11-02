Ричмонд
Костромской «Спартак» победил «Черноморец», Саплинов оформил дубль

Костромской «Спартак» выиграл у «Черноморца» в матче 17-го тура Лиги PARI.

Источник: rubin-kazan.ru

Встреча завершилась со счетом 3:1, у победителей дублем отметился Александр Саплинов.

Для «Спартака» это первая победа с 20 сентября после серии из четырех ничьих и одного поражения. Клуб из Костромы занимает 3-е место в турнирной таблице.

Спартак Кс
3:1
Первый тайм: 1:1
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 17
2.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Вадим Евсеев
Голы
Спартак Кс
Александр Саплинов
21′
Александр Саплинов
73′
Артур Гарибян
84′
Черноморец
Антон Крачковский
38′
Составы команд
Спартак Кс
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
90′
4
Никита Супранович
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
42′
35
Иван Енин
5
Денис Жилмостных
32′
78
Геннадий Киселев
90+2′
57
Марат Тлехугов
85′
11
Егор Назаренко
22
Анатолий Немченко
85′
69
Кирилл Чурсин
8
Дмитрий Садов
57′
99
Артур Гарибян
23
Максим Чиканчи
85′
7
Денис Боков
90+2′
Черноморец
73
Михаил Штепа
81
Евгений Тоневицкий
8
Заур Тарба
31
Тимур Касимов
7
Антон Антонов
10
Илья Жигулев
68′
99
Кирилл Морозов
59
Максим Сыщенко
44
Илья Кухарчук
54′
80′
13
Станислав Пузанов
5
Антон Крачковский
59′
9
Саид Алиев
77
Эльдияр Зарыпбеков
80′
90
Иван Сутугин
Статистика
Спартак Кс
Черноморец
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти