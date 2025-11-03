«Уфа» обыграла «Енисей» в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Дилан Ортис (7-я и 79-я минуты), также мяч забил Алан Хабалов (57), для которого этот гол стал первым в составе клуба из столицы Башкирии.
«Уфа», набрав 19 очков, поднялась на десятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Енисей» с 17 баллами располагается на 12-й позиции.
В следующем туре «Уфа» 10 ноября сыграет в гостях с «Челябинском», днем ранее «Енисей» примет новороссийский «Черноморец».
Футбол, Первая лига, Тур 17
3.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Андрей Тихонов
Голы
Уфа
Дилан Ортис
7′
Алан Хабалов
57′
Дилан Ортис
79′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
50
Иван Хомуха
11
Осман Минатулаев
22
Залимхан Юсупов
23
Данил Ахатов
79
Константин Троянов
17
Давид Озманов
46′
55
Евгений Шляков
50′
8
Шамиль Исаев
85′
10
Расул Гыстаров
15
Алан Хабалов
88′
69
Илья Ханенко
70
Дилан Ортис
86′
9
Илья Карпук
96
Алексей Барановский
46′
24
Филип Мрзляк
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
82′
22
Артем Гюрджан
18
Александр Надольский
60′
9
Лука Раткович
63′
21
Егор Иванов
69′
19
Вячеслав Кротов
77
Ростислав Огиенко
60′
11
Астемир Хашкулов
75
Андрей Окладников
60′
24
Артем Погосов
Статистика
Уфа
Енисей
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
