«Факел» остался на вершине, «Торпедо» — в зоне вылета. Евсеев осадил блогера. 17-й тур ФНЛ

Постепенно черно-белые отодвинули игру от своих ворот, но сами в созидании до перерыва не преуспели. Когда игра, казалось, успокоилась, «Факел» забил. Альшин почти от лицевой навесил на дальнюю штангу. Мяч немного срезался у него с ноги, полетел за шиворот Волкову, и Гиоргобиани подправил его в сетку. 1:0! Вратарский гол? Отчасти да. Напомним, на днях автозаводцы расстались с Бабуриным, а Солдатенко Кононов пока не видит первым номером в матчах чемпионата.