«Факел» остался на вершине, «Торпедо» — в зоне вылета. Евсеев осадил блогера. 17-й тур ФНЛ

«Факел» после двух поражений подряд (от Хабаровска в чемпионате и от Тулы в Кубке) горел желанием реабилитироваться в домашней встрече с «Торпедо». К тому же победа оставляла Воронеж на первом месте как минимум до среды, когда «Урал» проведет перенесенный матч с «Челябинском».
Автозаводцы после возвращения на тренерский мостик Олега Кононова набрали четыре очка в двух турах, но так и не выбрались из зоны вылета. Дополнительную интригу этому поединку придавал тот факт, что рулевой «Факела» Олег Василенко месяц назад мог оказаться в «Торпедо».
Хозяева завладели мячом с первых же минут, гости играли низким блоком. Воронежцы в дебюте встречи соорудили лишь один полумомент. Нетфуллин, обладающий прекрасным ударом, плотно выстрелил метров с 25 — мимо створа. У Равиля, к слову, наверняка был особый настрой на этот поединок. В конце прошлого сезона он перестал входить в планы Кононова и покинул московский клуб.
Постепенно черно-белые отодвинули игру от своих ворот, но сами в созидании до перерыва не преуспели. Когда игра, казалось, успокоилась, «Факел» забил. Альшин почти от лицевой навесил на дальнюю штангу. Мяч немного срезался у него с ноги, полетел за шиворот Волкову, и Гиоргобиани подправил его в сетку. 1:0! Вратарский гол? Отчасти да. Напомним, на днях автозаводцы расстались с Бабуриным, а Солдатенко Кононов пока не видит первым номером в матчах чемпионата.
На 52-й минуте шансы воронежцев на итоговую победу резко возросли. Галоян покинул поле, схлопотав вторую желтую карточку за фол на Альшине. Хозяева сразу же придавили москвичей. Юрганов после подачи с углового головой пробил в перекладину, а с коварным ударом Нетфуллина с дистанции справился Волков.
В какой-то момент футболисты «Факела», похоже, уверовали в то, что обязательно разыграют лишнего, и пропустили разящий выпад подопечных Кононова. Дунай вывалился один на один с Фролкиным, пробил мощно, но почти по центру — голкипер выручил воронежцев.
«Факел» снял все вопросы о победителе на 89-й минуте. Волков неудачно вынес мяч, Магомедов его подхватил и совершил потрясающий слаломный проход. Оставив не у дел четырех соперников, Бутта выстрелил в ближний угол — 2:0. А ведь в компенсированное время Нетфуллин мог довести дело до разгрома. «Факел» — первый. «Торпедо» — предпоследнее.
Секулич прервал молчание
«Урал» победил в третьем туре подряд. Дома «шмели» переиграли «Сокол» — 2:0.
В связи с травмой Акбашева Мирослав Ромащенко ищет оптимальный вариант на позицию «десятки». Во встречах с «Чайкой» и «Арсеналом» роль плеймейкера была доверена Ишкову, а против саратовцев под Секуличем действовал номинальный форвард Марков. За фланги отвечали Карапузов и Железнов.
«Уралу» не удалось с первых минут завладеть инициативой. Гости довольно смело шли вперед и однажды едва не наказали Селихова за ошибку на выходе. Хозяева с трудом завязывали атаки. Подумалось, что игра получится вязкой.
И тут «выстрелил» Бондарев. 17-летний опорник «шмелей» получил пас недалеко от центрального круга, продвинулся вперед, освободился от опеки Лазарева и от радиуса штрафной пробил точно под дальнюю штангу. Попал так попал!
До перерыва хозяева могли создать себе комфортное преимущество. После проникающего паса Карапузова португалец Мигел Гонсало с острого угла «прошил» Крайкова, но Быков подстраховал своего вратаря.
Во втором тайме футбола на поле было мало. Борьба, борьба, борьба… По такой игре «Урал» поймал свой шанс на стандарте. После подачи Мосина с углового Секулич поразил ближний угол. Таким образом, хорват прервал голевое молчание, длившееся аж семь туров.
— Важно было сегодня сфокусироваться на вторых мячах — в подборе, в переходных фазах игроки проявили большую сосредоточенность. Хочется играть в более фееричный футбол. Но сегодня мы показали, что можем и комбинировать, и действовать прагматично, — заметил на пресс-конференции Мирослав Ромащенко.
«Урал» — второй, но в случае победы в среду в перенесенном матче с «Челябинском» сравняется с «Факелом» по очкам, а по дополнительным показателям и вовсе выйдет в лидеры лиги.
«Ротор» уступил «Арсеналу»
«Ротор», борющийся за стыки, дома принимал «Арсенал», который не побеждал с начала сентября. Главный тренер туляков Дмитрий Гунько слева в полузащите с первых минут выпустил на этот раз Рейеса, а не Мирзова. Впрочем, на 25-й минуте рулевой «оружейников» вернулся к прежним настройкам. Доминиканец вынужден был покинуть поле из-за травмы.
В начале встречи гости придавили волгоградцев и своего добились. Футболист хозяев прервал заброс Калмыкова, но вынес мяч точно на ногу Пенчикова. Правый защитник с левой ноги пробил с лета — в левый нижний угол! 0:1. Это уже третий гол игрока обороны «Арсенала» в сезоне.
«Ротор» ответил довольно быстро. Коротков запутал опекуна, вошел в штрафную и отпасовал налево. Симонян одним касанием решил эпизод. 1:1.
Дальше пошла позиционная борьба в довольно невысоком темпе. В ней до перерыва больше преуспели гости. Защитники «Ротора» опять не смогли толком вынести мяч после заброса в свою штрафную из глубины поля. Попов отдал передачу под удар Брновичу, который мощно выстрелил под перекладину. 1:2.
Во втором тайме подопечные Дениса Бояринцева подолгу заставляли гостей бегать без мяча. Туляки, претерпев, организовали несколько перспективных выпадов.
«Ротор» мог спастись в компенсированное время. После длинной передачи из глубины Кайнов головой скинул мяч Хохлачеву, который с трех метров — опять же головой — пробил выше створа! И как тут не вспомнить промах Александра из убойной позиции в матче прошлого тура против «Родины»?!
1:2. Тула победила впервые за два месяца! «Ротор» буксует. В последних пяти турах команда Бояринцева выиграла лишь однажды.
Евсеев: «А вы кто? Блогер? А о футболе есть вопросы?»
Костромской «Спартак» победил впервые за шесть туров. Дома красно-белые справились с «Черноморцем» Вадима Евсеева.
Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Тоневицкий совсем уж как-то неуклюже сыграл в своей штрафной, сфолив на Чиканчи. Саплинов четко реализовал пенальти.
«Моряки» восстановили паритет еще до перерыва, «нарисовав» красивую комбинацию. Жигулев мягким забросом нашел на левом фланге Касимова. Вингер прострелил в штрафную, Кухарчук хотел замкнуть передачу пяткой, но не попал по мячу. В итоге тот дошел до Крачковского, который хладнокровно реализовал свой момент — 1:1.
Второй тайм полностью остался за «Спартаком». До 72-й минуты хозяева создали пять опасных моментов, но никак не могли огорчить Штепу. В итоге в одной из атак Саплинов все-таки затолкал мяч в сетку, оформив дубль. Рабочий гол. 28-летний атакующий хавбек заходил и на хет-трик, пробив на исполнение с линии штрафной. Штанга!
Точку в игре поставил Давидян, замкнувший головой навес Игнатьева. 3:1. «Спартак» — третий. У красно-белых такое же количество очков, что и у «Урала», но «шмели» стоят выше, так как одержали 10 побед против 9 у Костромы.
Необычная ситуация возникла на пресс-конференции Вадима Евсеева. Один из журналистов зачем-то решил расспросить главного тренера «Черноморца» о… рыбалке.
— У меня есть традиция. Дарю тренерам гостевых команд небольшие подарки. Знаю, что вы увлекаетесь рыбалкой. Хотел бы показать вам фотографию (видимо, на ней Вадим Валентинович оценивает улов. — Прим. «СЭ»). Что вы испытывали в тот момент? — вопрос Евсееву.
— (Пауза.) А вы кто?
— Блогер.
— Ну, замечательно. А о футболе есть вопросы?
— А о футболе… Хотел спросить, чего не хватило «Черноморцу». Ну и фотографию подарить.
— У меня есть такая фотография, спасибо. Об игре нет больше вопросов? Вы, может, перепутали? Из другой лиги блогер?
