«Волга» в гостях обыграла КАМАЗ во втором по силе дивизионе России

В составе победителей голами отметились Игорь Гершун (10-я минута), Дмитрий Каменщиков (45) и Кирилл Фольмер (54). У хозяев отличился Даниил Шамкин (57) и Даниил Моторин (95). Итоговый счет — 2:3 в пользу ульяновцев.
После этого матча «Волга» поднялась на 13-е место в таблице Лиги PARI (18 очков), а КАМАЗ находится на 5-й позиции (29 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 18
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ, 1119 зрителей
Главные тренеры
Антон Хазов
Михаил Белов
Голы
КАМАЗ
Даниил Шамкин
57′
Даниил Моторин
90+5′
Волга
Игорь Гершун
10′
Дмитрий Каменщиков
41′
Кирилл Фольмер
54′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
6
Тимофей Калистратов
18′
7
Руслан Аюкин
27
Роман Мануйлов
2
Давид Хубаев
9
Давид Караев
59
Даниил Моторин
3
Даниил Маругин
35′
15
Максим Бурко
53
Александр Дерюгин
23′
77′
19
Ренат Голыбин
11
Руслан Апеков
46′
24
Даниил Шамкин
79
Виталий Семенов
61′
14
Сурхайхан Абдуллаев
Волга
1
Алексей Кеняйкин
90+6′
4
Камиль Ибрагимов
20
Константин Ковалев
56′
30
Айдар Хабибуллин
99
Андрей Костин
38′
90
Кирилл Фольмер
29
Руслан Шагиахметов
69′
28
Данил Новиков
8
Денис Рахманов
83′
91
Артем Молодцов
17
Игорь Гершун
58′
7
Артур Мурза
87
Евгений Пшенников
58′
27
Михаил Умников
9
Дмитрий Каменщиков
69′
19
Владислав Руденко
Статистика
КАМАЗ
Волга
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти