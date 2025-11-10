Ари назвал сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

— Новая арена «Торпедо» очень напоминает стадион «Краснодара». Наш стадион будет очень уютным. Он не слишком большой, но я надеюсь однажды увидеть его заполненным до отказа!
— Когда его достроят?
— Я полагаю, что в марте или апреле… А тренировочные поля будут готовы уже в декабре!
«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Младен Кашчелан
Голы
Торпедо
Александр Чупаев
69′
Сокол
Глеб Бахарев
87′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
22
Олег Кожемякин
55
Данил Степанов
5
Владимир Москвичев
27
Александр Орехов
19
Руслан Байтуков
66′
99
Глеб Шевченко
46
Виталий Дунай
46′
38
Александр Чупаев
7
Александр Юшин
82′
23
Кирилл Данилин
79
Алексей Каштанов
39′
46′
73
Владислав Шитов
Сокол
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
55
Артем Быков
8
Амир Кахриманович
9
Владислав Шпитальный
17
Антон Мухин
19
Аллон Бутаев
83′
33
Никита Глойдман
21
Кирилл Никитин
46′
13
Павел Киреенко
23
Иван Чуриков
84′
25
Глеб Бахарев
69
Роман Ермолин
72′
11
Алексей Голянин
Статистика
Торпедо
Сокол
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
