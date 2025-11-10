«Факел» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты воронежского «Факела» со счетом 3:2 обыграли костромской «Спартак» в матче 18-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Воронеже.
Забитыми мячами в составе «Факела» отметились Белайди Пуси (41-я и 64-я минуты), Абдулла Багамаев (51). У «Спартака» отличился Николай Тарасов (57, 68).
«Спартак» занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги, набрав 33 очка. «Факел» с 39 очками располагается на второй строчке. Лидирует «Урал» (39 очков в 18 матчах).
В следующем туре «Факел» 16 ноября в гостях встретится с саратовским «Соколом». «Спартак» 17 ноября примет московскую «Родину».
Футбол, Первая лига, Тур 18
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Евгений Таранухин
Голы
Факел
Белайди Пуси
41′
Абдула Багамаев
51′
Белайди Пуси
64′
Спартак Кс
Николай Тарасов
57′
Николай Тарасов
68′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
55′
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
99
Николай Гиоргобиани
8
Абдула Багамаев
90′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
77′
97
Бутта Магомедов
23
Вячеслав Якимов
77′
21
Георгий Гонгадзе
90+2′
19
Белайди Пуси
77′
90′
18
Кирилл Симонов
93
Мераби Уридия
65′
5
Альберт Габараев
Спартак Кс
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
22
Анатолий Немченко
62′
8
Дмитрий Садов
79′
35
Иван Енин
71′
11
Егор Назаренко
87′
3
Сергей Бугриев
57
Марат Тлехугов
71′
69
Кирилл Чурсин
78
Геннадий Киселев
46′
99
Артур Гарибян
Статистика
Факел
Спартак Кс
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
