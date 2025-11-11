«Сумасшествие! Мои игроки раздавлены». Судьи «убили» «Родину». «Урал» — первый, «Торпедо» — предпоследнее. 18-й тур ФНЛ

«Факел» перестрелял «Спартак»
В центральном матче тура «Факел» принимал костромской «Спартак». Подопечным Олега Василенко нужна была победа, чтобы не дать «Уралу» уйти в отрыв.
Только ведь и Кострома — главная сенсация этого сезона — по-прежнему в гонке. Красно-белые претендуют даже не на стыки, а на прямую путевку в РПЛ! В случае выигрыша в Воронеже они догнали бы хозяев встречи.
Подопечные Василенко быстро захватили инициативу, больше владели мячом, Гиоргобиани и Багамаев стреляли с дистанции. Однажды Юрганов даже забил после подачи с углового, но судьи посчитали, что он нарушал правила на защитнике. Красно-белые же уповали на стандарты.
Преимущество воронежцев вылилось в гол на 41-й минуте. Гиоргобиани наказал гостей за небрежность в середине поля и тонким пасом вывел Пуси один на один с Корецом. Албанец хладнокровно реализовал свой момент, забив 9-й гол в чемпионате.
Сразу после перерыва тренеры красно-белых Сергей Бондарь и Евгений Таранухин бросили в бой 19-летнего Гарибяна, который уже набрал 6 баллов по системе «гол плюс пас» в этом сезоне.
«Факел» не придал этому факту никакого значения и забил второй. 21-летний Багамаев получил мяч в центральном круге, протащил его почти до чужой штрафной (почему его так никто и не встретил?) и прицельно пробил в левый от себя нижний угол — 2:0.
«Спартак» не сдулся и вспомнил о своем грозном оружии — стандартах. Гости шикарно разыграли штрафной (предголевой навес выполнил голкипер Корец!), Тарасов возродил интригу.
Вскоре Пуси восстановил разницу в счете, оформив дубль. Красно-белые вновь быстро пришли в себя и опять отличились со стандарта — на этот раз с углового. Тарасов решил не отставать от Пуси. Триллер!
Зрители ждали продолжения голевой феерии. Матч смотрелся! Соперники играли в атаку. Пуси мог оформлять хет-трик, но пробил довольно бесхитростно — по центру. В целом хозяева были поближе к четвертому голу, чем гости к третьему. Счет больше не поменялся. 3:2.
«Факел» догнал по очкам «Урал», но уступает екатеринбуржцам из-за поражения в личной встрече. «Спартак» остался третьим.
«Урал»: пятая победа подряд, 9-й сухарь Селихова
«Урал» сохранил лидерство в таблице. «Шмели» увезли три очка из Хабаровска, одержав пятую победу подряд.
На Дальний Восток пришла зима. В день игры выпал сильный снег, поле потяжелело. Но несмотря на непростые погодные условия и раннее начало встречи (7 утра по московскому времени), команда Мирослава Ромащенко забила быстрый гол. Мосин далеко бросил мяч из аута, Секулич оказался первым на подборе и покатил под удар Ишкову. Илья на исполнение по обводящей траектории с левой ноги пробил в дальний угол — 0:1.
Игра пошла на встречных курсах, армейцы провели две симпатичные атаки, но в обоих случаях свою реакцию продемонстрировал Селихов.
А на 41-й минуте «Урал» увеличил преимущество. Последовала подача Железнова с фланга, скидка головой Секулича и сочный выстрел Итало. Мяч от перекладины опустился за линию ворот. Красота! Таким образом, хорватский легионер «шмелей» оформил ассистентский дубль за тайм.
Во второй половине матча гости поначалу контролировали ход событий, а затем допустили две осечки, которые едва не вернули Хабаровск в игру. Филиппенко очень небрежно отдал пас назад, тем самым вывел Брагина один на один с Селиховым. Экс-голкипер «Спартака» сыграл выше всяких похвал. А вот за пять минут до финального свистка Александр запоздал с выходом из ворот, проиграл позицию Глотову и прихватил того сзади за шею. Армеец рухнул на газон. Пенальти? Свисток рефери промолчал. 2:0. 9-й сухой матч Селихова в сезоне.
— Очень рад за своих парней. В последнее время они демонстрируют настоящую целостность. Отсюда и четыре матча на ноль в последних пяти встречах. Хорошо подготовились к этой игре. Выполнили практически все, о чем говорили. Во многих моментах были на порядок лучше соперника, поэтому, считаю, заслуженно победили, — заметил Мирослав Ромащенко.
«Торпедо» все еще в зоне вылета
В битве за выживание «Торпедо» на «Арене Химки» схлестнулось с «Соколом». Главный тренер автозаводцев Олег Кононов пошел на ряд изменений в составе. Место в воротах занял Солдатенко, а не Волков, неуверенно сыгравший против «Факела» (0:2). За креатив в центре поля отвечал Орехов, а не дисквалифицированный Галоян. Роль правого инсайда была доверена Дунаю, а Шитов остался в запасе.
В первом тайме черно-белые были чуть конкретнее. Юшин, получив мяч на линии штрафной, на рывке ушел от двух опекунов и с правой ноги жахнул в крестовину! Однако в целом саратовцы справлялись с выпадами хозяев и сами периодически огрызались.
После перерыва сработала замена Кононова. Реактивный Шитов на скорости обыграл на фланге Бутаева, ушел от стыка с Печенкиным и выполнил тонкую передачу на линию вратарской. Чупаев в касание пробил мимо Крайкова — 1:0.
Автозаводцы не удержали победу. На 85-й минуте гости здорово разыграли угловой, и Бахарев не оставил шансов Солдатенко — 1:1.
Соперники остались при своих. «Сокол» — 16-й, «Торпедо» — 17-е.
— Обидно, конечно, пропускать в концовке. Но ребята старались, отдавались игре полностью. В первую очередь немного не хватило правильного расположения при стандартном положении — отсюда и пропущенный гол. В целом очки нам сейчас даются с большим трудом, и это касается каждого матча. Все соперники играют до конца, жестко, с настроем. Мы, безусловно, являемся для многих серьезным раздражителем. Обидно за ничью, но двигаемся дальше. Очко заработали, — констатировал Олег Кононов.
«Это сумасшествие! Наш чистый гол отменили!»
Грандиозным судейским скандалом завершился матч «Родина» — «Нефтехимик».
Москвичи мощно начали встречу. Максименко угодил в штангу, Рейна дальним выстрелом едва не поразил «девятку».
Нижнекамцы перетерпели и вылетели в контратаку. Бобер прострелил от лицевой, Никитин в касание бил в противоход Волкову. Безнадежный для голкипера мяч, но Сергей каким-то невероятным образом переложился и в прыжке спас команду!
— Не сэйв, а сэйвище! Сергей Волков — просто безумец! Как он это вытащил? — недоумевал в эфире комментатор встречи.
В целом «Родина» до перерыва смотрелась предпочтительнее и все-таки забила гол в раздевалку: Максименко технично замкнул прострел Концевого. Это третий гол Артема в последних четырех турах.
Гости вернулись в игру в начале второго тайма. Шильцов, выполнив финт Зидана, отпасовал Магомедову, и тот решился на выстрел со средней дистанции. На этот раз Волков, как показалось, немного запоздал с прыжком и пропустил в ближний угол — 1:1.
Подопечные Хуана Диаса ринулись вырывать победу. Максименко и Мусаев не реализовали отличные моменты, не попав в створ. С плотным ударом Гейе справился Голубев.
Ключевой эпизод в матче случился уже в компенсированное время. Рейна подал от лицевой линии в штрафную, Максименко шикарно пробил головой, оформив дубль. И все бы ничего, да только арбитры почему-то посчитали, что перуанец упустил мяч за пределы поля. Повторы красноречиво говорят об обратном… «Родину» лишили победы.
— Из-за того, что произошло в конце матча, футбол отходит на второй план. Это просто какое-то сумасшествие. Я не могу оценивать игру своей команды. Когда мы забиваем чистый гол, а его не засчитывают… Мои игроки раздавлены! Гол был забит по правилам, но его отменили! — негодовал на пресс-конференции испанский рулевой «Родины» Диас.