«Сумасшествие! Мои игроки раздавлены». Судьи «убили» «Родину». «Урал» — первый, «Торпедо» — предпоследнее. 18-й тур ФНЛ

Во второй половине матча гости поначалу контролировали ход событий, а затем допустили две осечки, которые едва не вернули Хабаровск в игру. Филиппенко очень небрежно отдал пас назад, тем самым вывел Брагина один на один с Селиховым. Экс-голкипер «Спартака» сыграл выше всяких похвал. А вот за пять минут до финального свистка Александр запоздал с выходом из ворот, проиграл позицию Глотову и прихватил того сзади за шею. Армеец рухнул на газон. Пенальти? Свисток рефери промолчал. 2:0. 9-й сухой матч Селихова в сезоне.