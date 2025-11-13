Спортивный директор «Факела» Котов: «Воронеж — самый футбольный город России»

— Как вы восприняли вылет «Факела» из РПЛ?
— Это был удар, всегда тяжело признавать поражения. [Испытывал] негативные эмоции, потому что Воронеж достоин Премьер-лиги и заслуживает футбола высокого уровня. Но мы сразу договорились, что мы должны вернуться за год. И руководством региона была поставлена соответствующая задача.
— Представим, что «Факел» возвращается в РПЛ и входит в новый сезон, имея примерно тот же потолок возможностей, что и сейчас. Что мотивирует вас продолжать работу?
— Меня мотивирует мысль, что Воронеж — самый футбольный город страны на данный момент. И я надеюсь, что бюджет клуба на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны. Это необходимо, чтобы мы качественно сделали свою работу. И собрали более конкурентоспособную команду, которая сможет бороться за место в середине таблицы. Пример «Балтики» показывает, что это возможно.
После 18 туров воронежцы с 39 очками вместе с «Уралом» лидируют в Первой лиге.
Олег Василенко
Евгений Таранухин
Белайди Пуси
41′
Абдула Багамаев
51′
Белайди Пуси
64′
Николай Тарасов
57′
Николай Тарасов
68′
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
55′
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
99
Николай Гиоргобиани
8
Абдула Багамаев
90′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
77′
97
Бутта Магомедов
23
Вячеслав Якимов
77′
21
Георгий Гонгадзе
90+2′
19
Белайди Пуси
77′
90′
18
Кирилл Симонов
93
Мераби Уридия
65′
5
Альберт Габараев
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
22
Анатолий Немченко
62′
8
Дмитрий Садов
79′
35
Иван Енин
71′
11
Егор Назаренко
87′
3
Сергей Бугриев
57
Марат Тлехугов
71′
69
Кирилл Чурсин
78
Геннадий Киселев
46′
99
Артур Гарибян
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти