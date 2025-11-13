Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Спортивный директор «Факела» Котов: «Воронеж — самый футбольный город России»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью «СЭ» заявил, что считает Воронеж самым футбольным городом России.

Источник: ФК "Факел"

— Как вы восприняли вылет «Факела» из РПЛ?

— Это был удар, всегда тяжело признавать поражения. [Испытывал] негативные эмоции, потому что Воронеж достоин Премьер-лиги и заслуживает футбола высокого уровня. Но мы сразу договорились, что мы должны вернуться за год. И руководством региона была поставлена соответствующая задача.

— Представим, что «Факел» возвращается в РПЛ и входит в новый сезон, имея примерно тот же потолок возможностей, что и сейчас. Что мотивирует вас продолжать работу?

— Меня мотивирует мысль, что Воронеж — самый футбольный город страны на данный момент. И я надеюсь, что бюджет клуба на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны. Это необходимо, чтобы мы качественно сделали свою работу. И собрали более конкурентоспособную команду, которая сможет бороться за место в середине таблицы. Пример «Балтики» показывает, что это возможно.

После 18 туров воронежцы с 39 очками вместе с «Уралом» лидируют в Первой лиге.

Факел
3:2
Первый тайм: 1:0
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 18
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Евгений Таранухин
Голы
Факел
Белайди Пуси
41′
Абдула Багамаев
51′
Белайди Пуси
64′
Спартак Кс
Николай Тарасов
57′
Николай Тарасов
68′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
55′
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
99
Николай Гиоргобиани
8
Абдула Багамаев
90′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
77′
97
Бутта Магомедов
23
Вячеслав Якимов
77′
21
Георгий Гонгадзе
90+2′
19
Белайди Пуси
77′
90′
18
Кирилл Симонов
93
Мераби Уридия
65′
5
Альберт Габараев
Спартак Кс
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
22
Анатолий Немченко
62′
8
Дмитрий Садов
79′
35
Иван Енин
71′
11
Егор Назаренко
87′
3
Сергей Бугриев
57
Марат Тлехугов
71′
69
Кирилл Чурсин
78
Геннадий Киселев
46′
99
Артур Гарибян
Статистика
Факел
Спартак Кс
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти